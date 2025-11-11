Marras confermato in Giunta Regionale e Lidia Bai in Consiglio Regionale

Grosseto: "Esprimo grande soddisfazione per la conferma di Leonardo Marras nella nuova Giunta Regionale della Toscana e per l’ingresso di Lidia Bai in Consiglio Regionale in surroga. Si tratta di due notizie importanti che rafforzano in modo concreto la presenza e la rappresentanza della Maremma all’interno delle istituzioni regionali.

Leonardo Marras, con la sua riconferma, vedrà proseguire un lavoro serio e riconosciuto, capace di tenere insieme competenza, visione e attenzione per i territori più periferici e produttivi della Toscana.





L’ingresso di Lidia Bai, donna di grande esperienza amministrativa e sensibilità politica, rappresenta un valore aggiunto per la nostra provincia e per l’intero territorio delle Colline Metallifere. Queste due presenze qualificano la nostra area e aprono una prospettiva positiva anche per il lavoro politico del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative, dove sarà fondamentale costruire alleanze e progetti di governo che parlino di concretezza, sviluppo e partecipazione.

“Avere in Regione due figure come Marras e Bai – dichiara Giacomo Termine – significa poter contare su interlocutori forti, radicati e vicini ai bisogni reali della Maremma. È un segnale di fiducia che ci dà energia per affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide politiche dei prossimi anni.” Il Partito Democratico della provincia di Grosseto continuerà a lavorare in questa direzione, rafforzando il legame tra i territori e le istituzioni, e mettendo al centro una visione comune per una Maremma protagonista dello sviluppo toscano.