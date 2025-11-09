Un weekend di propaganda per il PD: tra sicurezza “dimenticata” e meriti inventati

Intervento della Lista Civica Matteo Buoncristiani "Dalle ronde invocate alle telecamere già previste, fino alla polemica sul trasporto scolastico: il Partito Democratico riscopre temi che per anni ha ignorato, tra demagogia e tentativi di riscrivere la realtà".

Follonica: "Questo sembra essere davvero un weekend di forte attivismo per il Partito Democratico, al gusto di mistificazione e tanta demagogia, a cui è davvero difficile non replicare.

Accogliamo innanzitutto con favore l’insolita attenzione della minoranza per la sicurezza, da sempre trascurata dalle (loro) precedenti amministrazioni: ma addirittura arrivare ad invocare le ronde pare davvero poco credibile da parte di chi ha sempre osteggiato ogni politica seria di sicurezza, con il pretesto e la scusa di non voler trasformare la città in uno stato di polizia.

Basti pensare alle critiche mosse proprio dai Democratici all'operazione Strade Sicure che ha portato per la prima volta in città il supporto dei militari dell’esercito.

Il presidio di stamattina del Pd nel quartiere Senzuno per ascoltare cittadini e commercianti, per quanto opportuno è sicuramente tardivo, e ci auguriamo che, invece di aver offerto soluzioni non richieste, sia servito a fare mea culpa per il risultato di anni di trascuratezza e lassismo a firma centrosinistra.

La sicurezza è cosa seria, non è una bandiera da sventolare al bisogno, richiede azioni certamente repressive ma soprattutto anni di politiche sociali e culturali preventive che, evidentemente in passato non sono mai state fatte, a cominciare dal progettare spazi pubblici accoglienti e vivibili, dei quali i cittadini si possano riappropriare e fruire in serenità. E le telecamere? Il Pd chiede la videosorveglianza ignorando quanto già annunciato dall’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti, cioè l’arrivo delle telecamere proprio a Senzuno, frutto della fase di progettazione cui l’assessorato e gli uffici stanno lavorando già da maggio.

Per quanto riguarda invece la polemica sulla gratuità del trasporto scolastico in occasione della ristrutturazione della scuola elementare di via Varsavia, ci complimentiamo con l’assessore Turini per aver mantenuto quanto promesso ai genitori. Nessuna pressione e nessuna raccolta firme (di cui peraltro nessuno era conoscenza, a parte la consigliera Giorgieri) ha inciso nella decisione della giunta di rendere gratuito il trasporto durante il periodo dei lavori e, volersi prendere il merito di ciò - come ha fatto proprio Giorgieri - è davvero risibile e strumentale, quasi quanto organizzare un incontro pubblico del Partito democratico in concomitanza della presentazione della nuova associazione culturale di un altro consigliere comunale, reo di essere fuoriuscito proprio dal Partito Democratico.

Forse sarebbe stato più opportuno riflettere sul perché analogo servizio gratuito non sia stato istituito dalla precedente amministrazione per la scuola di via Palermo, oggetto di rifacimento".

Lista Civica Matteo Buoncristiani