Nasce il Coordinamento per la Sanità Locale del MCL di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio

Un nuovo gruppo per promuovere progetti e iniziative a sostegno della sanità territoriale e delle persone più fragili.

Monte Argentario: "Dopo anni di scarsa attenzione verso il sociale e la sanità nel territorio, nasce il Coordinamento per la Sanità Locale, promosso dal “Gruppo della Sanità” del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) delle sezioni di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio". Queste le parole del gruppo dell'Argentario.



Il nuovo gruppo è stato costituito in accordo con la presidenza provinciale e regionale del MCL e si propone di sviluppare iniziative concrete a sostegno della sanità territoriale e delle persone più fragili, attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni locali.

Tra le priorità individuate dal Coordinamento figurano:

il potenziamento dei servizi sanitari e della manutenzione presso l’ ospedale di Orbetello Scalo e il Presidio Petruccioli di Pitigliano ;

una maggiore attenzione al sociale, con interventi dedicati alle persone in difficoltà e ai senza fissa dimora, che sempre più spesso si trovano costretti a dormire all’aperto.

Il Coordinamento intende rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire al miglioramento della sanità locale e alla valorizzazione del territorio.

"Chi vuole proporre idee - scrive il nuovo gruppo - , partecipare ai progetti o aderire al gruppo può iscriversi al “Movimento della Sanità” del MCL – sezione di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio".

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Movimento Cristiano Lavoratori di Orbetello o rivolgersi ai referenti di zona: Mauro Pettini, Piera Casalini e Luciano Mattarelli.

Con la nascita del Coordinamento per la Sanità Locale, il Movimento Cristiano Lavoratori rinnova il proprio impegno per una comunità più solidale e attenta ai bisogni delle persone, mettendo al centro la dignità e la salute di ogni cittadino.