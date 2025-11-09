Ciclovia Tirrenica, (Pd Grosseto): "Imbarazzante impreparazione in Consiglio: il PD vota contro la delibera per protesta verso la Giunta"

Grosseto: "Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Grosseto - dice il Gruppo consiliare Partito Democratico Grosseto - è stata discussa la seguente proposta di delibera con oggetto: Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione della variante al progetto definitivo del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma – Progetto PNRR – Presa d'atto ai sensi dell'art. 1, LRT 12/2022. Lotto 2B: Costa della Maremma, tratti di completamento compresi nella provincia di Grosseto dal Comune di Follonica al Comune di Capalbio – soggetto attuatore Provincia di Grosseto. Delibera: presa d’atto della Determinazione Dirigenziale n. 925 del 01/07/2025 della Provincia di Grosseto".

"Fin qui, nulla di particolare. -prosegue la nota del Pd. - Ma la presentazione della delibera da parte dell’assessore Rossi si è trasformata in una scena a dir poco imbarazzante. L’assessore, chiamato a illustrare il provvedimento, ha iniziato a parlare di tutt’altro, confondendo completamente i tratti della ciclovia in questione. Nella sua esposizione, Rossi ha fatto riferimento ai lotti di collegamento tra il ponte sull’Ombrone, Principina a Mare e Marina di Grosseto, porzioni non contemplate in questa proposta di delibera e del tutto estranee al Lotto 2B".

A quel punto il Partito Democratico è intervenuto con il capogruppo del Bartolini, che ha chiesto chiarimenti in aula: “Non ho capito un passaggio dell’assessore - ha detto Bartolini - "perché ha parlato di altri lotti che non rientrano nella proposta in discussione. In quarta commissione, dove abbiamo esaminato questa delibera, si è parlato del Lotto 2B, cioè del tratto dal ponte sull’Ombrone verso sud, fino a Capalbio, di competenza provinciale. In Consiglio non siamo in camera caritatis: dobbiamo parlare ai cittadini, spiegare cosa votiamo e con quali competenze. Invece oggi abbiamo ascoltato una presentazione che nulla aveva a che vedere con la delibera reale.”

"...quindi per noi - prosegue la nota - è inaccettabile che si arrivi in Consiglio Comunale a presentare atti pubblici senza conoscerne i contenuti. La delibera riguarda la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, che sono i veri soggetti attuatori e finanziatori del progetto. L’amministrazione comunale ha solo un ruolo marginale, ma nonostante questo non è riuscita nemmeno a spiegare con chiarezza l’oggetto della presa d’atto. I cittadini meritano competenza, non improvvisazione.”

"Per queste ragioni, continua la nota - il gruppo consiliare del Partito Democratico ha deciso di votare contro la delibera, non per contrarietà al progetto della Ciclovia Tirrenica, che il PD considera strategico per la mobilità sostenibile e lo sviluppo turistico del territorio, ma come atto politico di protesta contro l’imbarazzante impreparazione dell’assessore Rossi e dell’intera maggioranza.

“Abbiamo rispetto per il lavoro della Provincia e della Regione" ,conclude il gruppo PD ,"ma in Consiglio abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione di una Giunta che naviga a vista, confonde le carte e non studia gli atti. Grosseto merita amministratori preparati, non improvvisatori.”



