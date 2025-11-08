ORA! si presenta in Maremma: “Una politica nuova, pragmatica e competente per ridare voce ai territori”

Prima conferenza stampa a Follonica per il nuovo partito di Michele Boldrin e Alberto Forchielli. Batini, Degli Innocenti e Raspanti: «Dati, competenza e partecipazione per costruire un’Italia moderna e giusta». Oggi a Grosseto in piazza Dante.

Follonica: Si è tenuta a Follonica la prima conferenza stampa di presentazione di ORA!, il nuovo partito politico fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli, nato dall’esperienza dell’associazione Drin Drin e ufficializzato lo scorso 11 ottobre durante il congresso nazionale di Abano Terme.

All’incontro hanno partecipato Leonardo Batini, membro del Direttivo nazionale, Sandro degli Innocenti, coordinatore regionale toscano e Leonardo Raspanti, membro dell’Assemblea Nazionale e delegato grossetano in Assemblea Regionale.

“Abbiamo scelto di partire da Follonica perché la Maremma è un po’ come una piccola Italia: un territorio vasto e diversificato, con mare, collina e montagna, ma anche con enormi potenzialità inespresse”, ha dichiarato Leonardo Raspanti. “Io stesso ho dovuto lasciare la mia terra per studiare e lavorare, come tanti giovani. Con ORA! vogliamo restituire ai ragazzi la possibilità di restare, di costruirsi un futuro qui, e di contribuire a un’Italia che sia produttiva, moderna e giusta”.

Durante l’incontro, Leonardo Batini ha illustrato la nascita e i principi fondanti del nuovo partito.

“ORA! nasce da un esperimento spontaneo: Drin Drin è diventato in un anno un laboratorio politico reale, dove professionisti, studenti e cittadini hanno lavorato insieme per costruire un programma basato su competenza e pragmatismo. Non esistono proposte di destra o di sinistra: esistono proposte che funzionano e proposte che non funzionano”, ha spiegato Batini. “Il nostro metodo parte dai dati ma torna alle persone. Vogliamo riportare i fatti al centro del discorso politico italiano, sostituendo la propaganda con soluzioni concrete”.

A livello toscano, ORA! conta già oltre 800 iscritti attivi, impegnati nella costruzione di una rete capillare in tutto il territorio regionale.

“Stiamo superando il modello dei partiti d’opinione, costruendo una presenza fondata sull’ascolto e sulla partecipazione”, ha detto Sandro degli Innocenti. “Domani (oggi sabato 08 novembre - Ndr) saremo presenti in piazza in tutte le province toscane, con 16 presidi e 4 conferenze stampa, per incontrare i cittadini e spiegare il nostro progetto. È solo l’inizio di una mobilitazione che crescerà mese dopo mese”.

Il prossimo grande appuntamento regionale sarà il 14 novembre a Prato, dedicato al tema del clientelismo e della corruzione nella pubblica amministrazione. L’evento di Follonica rientra nell’iniziativa nazionale di presentazione di ORA!, che in questo fine settimana toccherà centinaia di città in tutta Italia.

Come ha concluso Raspanti: “ORA! non è un partito da seguire, è un progetto da costruire insieme. Ci vediamo domani pomeriggio a Grosseto in Piazza Dante (oggi sabato 08 novembre - Ndr)”

L’incontro è diventato un vero e proprio confronto di due ore con i cittadini. “siamo molto soddisfatti" commenta Sandro degl'Innocenti. "il contatto diretto con i cittadini è la linfa vitale di un progetto come il nostro, che parte dal basso e vive di partecipazione”