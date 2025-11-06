In anteprima nazionale a Palazzo Aldobrandeschi la presentazione di "Oltre il potere. Una prospettiva giuridica per le lotte sociali"

Il punto sul Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati tra i temi proposti alle 17:00 di venerdì 7 novembre

Grosseto: L'evento organizzato congiuntamente da Giuristi Democratici Grosseto, FIAP Toscana, Working Class Hero OdV ed ANPI Grosseto "Carla Nespolo" nel pomeriggio di Venerdì 7 novembre presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia in piazza Dante Alighieri a Grosseto, intende portare con spirito divulgativo alla conoscenza della cittadinanza un lavoro di carattere sociale e culturale che prova a sviluppare, sistematizzare e allargare il Libro bianco elaborato dall'Associazione Giuristi Democratici, frutto di contributi elaborati collettivamente, che spazia tra molteplici aspetti per stimolare la ricerca di una visione complessiva e coordinata, utile non solo agli addetti ai lavori del mondo giuridico.

Alla presentazione del volume, che ha la peculiarità di una operazione assolutamente necessaria in un momento in cui il protagonismo sociale, soprattutto delle nuove generazioni, si riaffaccia prepotentemente nelle piazze, saranno presenti due dei curatori dell'opera, Pietro Adami e Paolo Solimeno, componenti nazionali di Giuristi Democratici, ente fondato da Umberto Terracini, Bianca Guidetti Serra, Ugo Natoli, Romeo Ferrucci, Raimondo Ricci, Lelio Basso, Enzo Enriques Agnoletti, Carlo Galante Garrone, Umberto Cerroni, Carlo Smuraglia, Gianfranco Amendola, Mario Berruti, Francesco Saverio Gentile, Fausto Gullo, Lucio Luzzatto, Guglielmo Nocera, Sandro Canestrini, con il fine di promuovere in Italia l'impegno degli operatori del diritto a difesa dei principi della Costituzione repubblicana, democratica, laica e antifascista.

Inoltre, attraverso la moderazione dei due portavoce grossetani, Luciano G. Calì e Massimo de Felice, sarà possibile far interagire i preparatissimi ospiti con il pubblico presente in sala sui temi trattati all'interno di "Oltre il potere" tra i quali, naturalmente, il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che si terrà nella primavera del 2026.

Anche perché uno degli obiettivi dell'incontro non è fissare dogmaticamente dei punti fermi, ma contribuire a stimolare il dibattito pubblico e nello stesso tempo fare in modo che si possa formare una visione complessiva della trasformazione della società.

«Uno dei nodi cruciali della nostra epoca — spiega Pietro Adami, che ha curato il volume e scritto la premessa — è il progressivo abbandono di una visione sistematica della società. Ne derivano la frammentazione delle idee e delle proposte e la rinuncia a disegnare complessivamente e coerentemente il sistema. Il fine del volume è quello di mettere a sistema una serie di riflessioni effettuate negli ultimi anni. Conoscenze, che abbiamo voluto socializzare, che non sono astratte, perché derivano dal lavoro condotto al fianco dei movimenti o nell'ambito delle battaglie che ci hanno visto impegnati, come quelle referendarie, pensiamo al referendum sull'acqua pubblica o quello sulla riforma costituzionale. L'associazione Giuristi Democratici nel corso degli anni ha profuso il proprio impegno concreto e ha sviluppato un dibattito interno proficuo e vivace. Con questo lavoro collettivo, che presenteremo in anteprima nazionale a Grosseto, si è deciso di fare un salto di qualità, ovvero provare a rendere coerenti analisi e proposte di trasformazione».

Quindi non un manuale per i giuristi ma, al contrario, una sorta di manuale dei giuristi per interpretare e modificare una società dominata da diseguaglianze. Con proposte per il diritto di famiglia, il diritto del lavoro, sulla partecipazione democratica.

Tanti capitoli, dall'autonomia differenziata, ai beni comuni, per passare alla normativa antifascista ed al diritto al lavoro, con il fine di offrire un programma di trasformazione della società, almeno sotto alcuni aspetti, che sia coordinato e che discenda da un'idea di fondo.

Appuntamento pubblico con l'anteprima nazionale di "Oltre il potere. Una prospettiva giuridica per le lotte sociali" a partire dalle ore 17 di venerdì 7 novembre, presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia in piazza Dante Alighieri a Grosseto.



