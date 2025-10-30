Destra Sociale contro il mega impianto fotovoltaico a Torrita di Siena

Siena: «Apprendiamo con sconcerto, da quanto riportato dal Corriere di Siena - si legge nella nota a firma del Vicepresidente Nazionale di Destra Sociale, Paolo Maccari -, che nel comune di Torrita di Siena un privato cittadino avrebbe ottenuto, tramite il meccanismo del silenzio-assenso, l’autorizzazione per l’installazione di un mega impianto fotovoltaico su una superficie di ben 34 ettari. Un intervento di tale portata rappresenta un attacco diretto al paesaggio, al territorio e all’identità stessa delle nostre campagne, andando a compromettere irrimediabilmente una zona di alto pregio naturalistico e turistico».

«Destra Sociale - continua Maccari - sprime ferma opposizione a questo ennesimo atto di arrendevolezza da parte del Comune, che in nome di ideologie ambientaliste distorte e folli permette la nascita di un vero e proprio ecomostro nel cuore della Toscana. Non è questa la transizione ecologica di cui il nostro Paese ha bisogno: non serve devastare ettari di terra fertile e paesaggi di pregio per inseguire obiettivi di facciata. Chiediamo al Comune di Torrita di Siena di tornare sui propri passi, di difendere il territorio e i suoi cittadini e di bloccare immediatamente l’iter autorizzativo di questo progetto. Qualora l’amministrazione dovesse continuare su questa strada, Destra Sociale è pronta a contrastare tale scelta con ogni mezzo giuridico possibile, in difesa del paesaggio, della salute dei cittadini e del valore turistico ed economico del territorio. È ora di dire basta a chi sacrifica la nostra terra sull’altare dell’ideologia verde. La vera sostenibilità è quella che tutela il territorio, non lo distrugge».



