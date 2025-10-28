Mazzocco: “Lavori al S. Andrea in forte ritardo e mozione sanità sparita dalle agende dei sindaci”

Il consigliere di Massa Marittima accusa: “Silenzio e disinteresse favoriscono tagli e privatizzazioni. Situazione pesantissima per cittadini e servizi sanitari del territorio”

Massa Marittima: ”La situazione del S. Andrea è sotto gli occhi di chiunque voglia venire a vedere". A dichiararlo è Paolo Mazzocco (foto cover), consigliere comunale a Massa Marittima. “I lavori di ristrutturazione per l’adeguamento antisismico e antincendio, previsti per legge da molti anni, sono iniziati molti mesi fa ed erano previsti vari step di avanzamento per i quali si sarebbero dovute spostare le attività ospedaliere comprese le sale operatorie. Fu presentato un piano operativo preciso e dettagliato visto che stiamo parlando di un ospedale, sindaca e assessora avevano pubblicamente garantito il monitoraggio e il continuo aggiornamento ai cittadini".

"Ad oggi non è stato fatto evidentemente ma non solo - continua Mazzocco - , il silenzio e disinteresse anche dei sindaci del territorio non promette bene. A questo proposito ricordo a tutti un’altra occasione di propaganda riguardo la mozione sanità approvata dal mio consiglio comunale molti mesi fa, al di là del contenuto di cui parlerò alla prossima occasione, quella mozione era stata presentata come condivisa da tutti i sindaci e quindi politicamente più forte rispetto alle innumerevoli mozioni del passato andate completamente inascoltate".

"Bene, che fine ha fatto quella mozione tanto condivisa e tanto sbandierata? - dice il consigliere di Massa Marittima - Nessun comune delle colline metallifere, compresa Follonica che rappresenta il comune più importante e con non pochi problemi in sanità per i suoi cittadini, l’ha discussa e votata".

"Niente, sono passati molti mesi e i sindaci di tutti i comuni l’hanno completamente rimossa. Ma allora mi chiedo, era veramete condivisa? L’ospedale S.Andrea langue aspettando personale in più ci sono i lavori a rilento come fossero stati affidati ad una dittarella improvvisata, il distretto sociosanitario di Follonica ceduto a Grosseto che non c’è più da quasi dieci anni e che ha provocato un ulteriore arretramento nei servizi ai follonichesi e a tutto il territorio, medicina di base con migliaia di cittadini senza medico, Neuropsichiatria infantile con bambini che aspettano mesi e mesi per essere presi in carico, una situazione pesantissima e tutta sulle spalle dei cittadini che il silenzio delle amministrazioni certo non aiuta a risolvere o migliorare. Il solito silenzio che accompagna per mano - conclude Paolo Mazzocco, consigliere comunale a Massa Marittima - complice i tagli".