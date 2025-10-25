Patto per il Nord Toscana a sostegno del referendum “Sanità Toscana 2025”

Patto per il Nord Toscana esprime il proprio sostegno alla proposta promossa dal Comitato Referendario “Sanità Toscana 2025”, iniziativa che mira a rivedere l’attuale assetto del Servizio Sanitario Regionale, oggi organizzato in tre grandi Aziende USL in base alla Legge Regionale n. 84/2015.

Grosseto: L’obiettivo è ripristinare un’organizzazione basata su ASL provinciali, per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una gestione più efficiente delle risorse sul territorio.

A distanza di dieci anni dalla riforma, è sempre più evidente una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari, con liste d’attesa interminabili, tagli ai posti letto, depotenziamento degli ospedali di zona e carenza di personale medico e infermieristico.

Queste criticità hanno favorito una crescente privatizzazione della sanità, costringendo molti cittadini a rivolgersi al settore privato per ottenere cure in tempi accettabili.

Secondo i dati ISTAT, oltre 200.000 toscani hanno rinunciato alle cure per motivi economici.

“È necessario restituire efficienza, prossimità e umanità al sistema sanitario toscano. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso gli Uffici URP dei propri Comuni per firmare il referendum consultivo sulla Sanità Toscana e chiedere una riorganizzazione più giusta e vicina ai territori.” (Francesco Giusti)







