Tirrenica, Gazzetti (Pd): "Il governo abbandona la Tirrenica. Dopo le promesse elettorali solo tagli sconcertanti e offensivi per la Toscana"

Firenze: “Il governo Meloni getta la maschera ed abbandona la Tirrenica. Il definanziamento fatto in silenzio ed emerso in queste ore è un colpo durissimo alle speranze di molti territori ma anche per le prospettive di sviluppo dell’intero sistema infrastrutturale del Paese. Ridurre da 81 milioni a 1 solo milione il contributo previsto per il 2026 non è una semplice rimodulazione, ma è una scelta politica precisa ed offensiva.

Dopo una campagna elettorale passata a promettere mari e monti, il centrodestra svela le sue reali intenzioni e lo fa smentendo, in primis, le parole e le rassicurazioni dei suoi ministri e parlamentari: promesse alle quali le toscane ed i toscani, da persone intelligenti quali sono, non avevano peraltro creduto. E così mentre il Paese e la Toscana chiedono investimenti per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo, il governo sceglie di togliere risorse a un’infrastruttura strategica per i cittadini, per le imprese e per il turismo. È l’ennesimo segnale di disinteresse e, peggio ancora, di penalizzazione verso i nostri territori e soprattutto per la costa tirrenica: una decisione sconcertante sul piano economico e ambientale. Un atteggiamento anti toscano che fa il paio con la costante e scandalosa impugnazione di leggi e provvedimenti. Ovviamente il Pd non intende accettare in silenzio questa situazione. Chiederemo con forza, in ogni sede istituzionale, che il finanziamento legato alla Tirrenica venga immediatamente ripristinato, magari insieme ai 300 milioni per le connessioni ferroviarie per il porto di Livorno, e che il governo smetta di trattare le infrastrutture come strumenti elettorali, invece che come diritto delle cittadine ed i cittadini. Il tempo delle promesse è finito: basta con i tagli, ora, caro governo Meloni, servono i fatti” così Francesco Gazzetti, referente Infrastrutture e Trasporti Pd Toscana.



