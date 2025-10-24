Dopo le regionali, assessore Poccia: "La consigliera Serracchiani forse vive in un’altra città"

Orbetello: "Leggendo l’articolo della consigliera Serracchiani che forse dopo le debacle di voti alle regionali e’ in cerca di visibilità, sembra che Orbetello sia una città allo sbando! Niente di più falso, veniamo da una stagione turistica eccellente, durante la stagione estiva sono stati attivati numerosi servizi di igienizzazione delle strade, gli abbandoni che , purtroppo sono un malcostume che stiamo cercando di debellare con le telecamere, vengono smaltiti in meno di 24h, e tanti altri interventi come in questi giorni dove si sta procedendo ad igienizzare e pulire alcune aree particolarmente sensibili", dice l'Assessore all’ambiente Ivan Poccia.

"Spiace vedere come la consigliera Serracchiani con poco senso di responsabilità, presenti la nostra città in maniera offensiva e lesiva per tutto il territorio e per chi ci lavora. Mi sono appena insediato e ho trovato una macchina efficiente e rodata e nei prossimi mesi ci saranno molte novità soprattutto sulla lotta al degrado a 360* , se in questi gironi c’è stato qualche disservizio e’ stato dovuto allo sciopero di venerdì di SEI TOSCANA che è stata prontamente invitata a rimuovere eventuali eccessi di rifiuti su alcune postazioni, ormai il servizio è tornato alla normalità, nel frattempo speriamo che la consigliera si riprenda dal post elezioni", conclude Ivan Poccia