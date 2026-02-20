Monte Argentario conquista Monaco di Baviera: grande interesse internazionale per la destinazione toscana

Il Monte Argentario presenta il suo territorio a Monaco di Baviera, promuovendo il turismo sostenibile e la cultura locale, con grande interesse internazionale.

Porto Santo Stefano: Si è svolto presso il Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera l’evento istituzionale dedicato al Monte Argentario, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consolato per presentare il territorio a una platea selezionata di giornalisti, operatori e rappresentanti del mondo economico e culturale.

La serata, inaugurata dal Console Generale Sergio Maffettone, ha visto la partecipazione del Sindaco del Comune di Monte Argentario Arturo Cerulli, dell’Assessore al Turismo, Cultura e Sport Chiara Orsini e dell’Assessore al Bilancio Silvano Scotto.

Il Console Generale ha dichiarato: «È un piacere ospitare al Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera un’iniziativa dedicata al Monte Argentario, eccellenza del territorio toscano ed espressione di un’Italia capace di valorizzare le proprie identità locali in chiave contemporanea. Il Consolato non è soltanto un presidio istituzionale, ma anche un palcoscenico per promuovere le eccellenze italiane, aprendosi al dialogo con il territorio e favorendo occasioni di incontro e collaborazione. Eventi come questo rafforzano il legame tra Italia e Germania, nel segno della qualità, della cultura e della sostenibilità».

Nel corso della serata è stato raccontato il promontorio toscano nelle sue molteplici identità: paesaggio naturale, storia, tradizioni marinare e qualità della vita mediterranea. Particolare attenzione è stata dedicata alle esperienze offerte dalla destinazione — dalla nautica al trekking panoramico, dall’enogastronomia locale agli eventi culturali — evidenziando un modello di turismo sostenibile e di alta qualità. Un racconto che ha trovato a Monaco un interlocutore naturale, in virtù di una comune cultura dell’acqua, dello sport e di una qualità della vita fondata sul rapporto attivo con la natura.

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti delle principali realtà del territorio: le strutture di ospitalità Hotel Il Pellicano, La Roqqa e Argentario Golf & Wellness Resort e Yachting Club Argentario, insieme al Cantiere Navale dell’Argentario, espressione della tradizione nautica e della vocazione marittima del promontorio.

Il Sindaco Arturo Cerulli ha quindi rivolto un ringraziamento al Console Generale Sergio Maffettone per la calorosa ospitalità: «È per noi un piacere essere in Germania, a Monaco di Baviera, per raccontare l’Argentario e condividere con la comunità tedesca il valore del nostro territorio, della sua identità marinara e della sua accoglienza».

L’iniziativa ha suscitato forte interesse da parte del pubblico presente e rientra nel percorso di promozione del Monte Argentario sui mercati esteri, con l’obiettivo di attrarre visitatori e nuove opportunità di collaborazione, costruendo relazioni di lungo periodo e dialoghi culturali con i mercati internazionali.

