La sindaca di Massa Marittima a Spoleto per il convegno dedicato a Bernardino Lotti

La sindaca di Massa Marittima partecipa a Spoleto al convegno su Bernardino Lotti, geologo di fama, in occasione del centenario della sua pubblicazione sulla geologia dell'Umbria. La Città del Balestro ha patrocinato l’evento

Massa Marittima: Il Comune è tra gli Enti patrocinatori di un importante evento in corso in questi giorni a Spoleto, dedicato al geologo Bernardino Lotti a cui la Città del Balestro ha dato i natali. Una delegazione comunale di Massa Marittima, composta dalla sindaca Irene Marconi, dal consigliere comunale Sandro Poli e da Raffaella Vecci in rappresentanza dell'Istituto superiore Bernardino Lotti, ha preso parte ai lavori che si sono svolti nella prestigiosa location del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

L’iniziativa dal titolo "Lotti 2026: 100 anni di ricerche geologiche in Umbria" è stata organizzata in occasione del centenario della pubblicazione della "Descrizione Geologica dell’Umbria" di Bernardino Lotti, con l’obiettivo di celebrare l’eredità scientifica di Lotti, che a lungo è stato direttore del Servizio Geologico d’Italia. Al tempo stesso il convegno ha approfondito le ricerche più recenti ed innovative sulla geologia della regione. All'evento hanno partecipato oltre 150 ricercatori provenienti da varie Università ed Enti di ricerca italiani, oltre a tecnici ed esperti di settore. Il giorno successivo si è svolta la visita guidata al museo MUST di Spoleto e alle principali emergenze geologiche studiate da Lotti.

“Con orgoglio abbiamo rappresentato la città di Massa Marittima a questo prestigioso convegno – ha commentato Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – raccontando il contesto storico, sociale e ambientale in cui è nato Bernardino Lotti. La nostra comunità è profondamente legata a questo geologo di grande fama e ne custodisce la memoria con attenzione, tanto da avergli dedicato anche il nome dell’Istituto Superiore Bernardino Lotti, punto di riferimento per la formazione tecnica e scientifica di intere generazioni. Bernardino Lotti è considerato uno dei massimi esperti della geologia mineraria tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, autore di studi fondamentali, proprio come quello che viene celebrato in questo centenario a Spoleto. Abbiamo quindi patrocinato convintamente l’iniziativa ed è nostra intenzione ricambiare l’invito organizzando anche a Massa Marittima una giornata di studi dedicata alla figura di Bernardino Lotti.”

Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, dalla Società Geologica Italiana, dalla Sezione geologica della Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, con il contributo scientifico di ISPRA, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, dove Lotti è nato nel 1847.







