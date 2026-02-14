Viabilità rurale: la Regione Toscana finanzia due progetti presentati dal Comune di Santa Fiora

La Regione Toscana finanzia due progetti per il miglioramento della viabilità rurale e forestale di Santa Fiora, con un investimento di 260 mila euro.

Santa Fiora: La Regione Toscana ha finanziato due progetti presentati dal Comune di Santa Fiora nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), relativi al miglioramento della viabilità rurale e forestale del territorio comunale.

Il primo intervento riguarda la strada di San Francesco, che attraversa il bosco della Santissima Trinità in Selva, una viabilità storica, oggi resa difficilmente percorribile dal degrado del fondo stradale. Il secondo progetto prevede il ripristino della strada di collegamento tra via delle Capanne (zona sopra la Peschiera) e Bagnore, conosciuta come strada del Fantozzo, che attualmente è impercorribile.

Gli interventi, per un finanziamento complessivo di circa 260 mila euro (122 mila euro per la strada di San Francesco e 138 mila euro per la strada del Fantozzo), consentiranno di procedere con il ripristino del sottofondo stradale, la regimazione delle acque, il rifacimento del manto sull’intero percorso di entrambe le vie. Le strade rimarranno prevalentemente bianche e sterrate, ma saranno nuovamente transitabili dai mezzi ordinari e di soccorso, oltre che fruibili a piedi e in mountain bike, valorizzando anche l’uso turistico e ricreativo dei percorsi.

“Un ringraziamento speciale va alla Regione Toscana e al personale dell’area Viabilità e Protezione civile del Comune di Santa Fiora - commenta il sindaco Federico Balocchi - per aver redatto i progetti di fattibilità tecnico economica che ci hanno consentito di accedere ai finanziamenti regionali. Questi interventi dimostrano ancora una volta la capacità progettuale del Comune di Santa Fiora e l’attenzione verso la viabilità minore, che è fondamentale sia per i residenti sia per la valorizzazione ambientale e turistica delle nostre aree rurali. La strada del Fantozzo, in particolare, consentirà una nuova viabilità di collegamento fra Santa Fiora e Bagnore”.

“Con questo finanziamento torneremo al completo utilizzo di queste due vie che non erano più percorribili da tempo. – aggiunge Andrea Olivi, consigliere comunale con delega alla viabilità – Recuperarle è molto importante anche per effettuare la manutenzione del territorio. Riguardo ai tempi di realizzazione degli interventi, una volta emanato il decreto di finanziamento, saranno richiesti i pareri, poi il Comune procederà con l’affidamento della progettazione esecutiva, la gara e l’avvio dei lavori. Contiamo di effettuare i lavori nel corso del 2026”.