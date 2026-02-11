Osservatorio Roselle, al via corso di Astronomia

Grosseto: A partire dal 10 Marzo presso l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle terremo un corso base di Astronomia. Il Corso sarà tenuto da Michele Machetti (Informatico sistemista Linux) con interventi di Nazario Montuori (Astronomo) e Silvia Giomi (Astrofisica), l'appuntamento è fissato per martedì sera dalle ore 21:00 alle 23:00, il corso di Astronomia è un'esperienza unica per appassionati e curiosi.

Il corso prevede 8 incontri.

Tutti gli iscritti al corso avranno l'accesso gratuito all'Osservatorio per 1 anno solare.

Coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni riceveranno l'attestato di partecipazione.

PROGRAMMA:

1. Principi di Fisica e Astronomia (Conservazione dell'energia, Leggi di Keplero, Legge di Newton) e Sistema Solare. (Fisica Generale)

2. Legge Nucleare Forte e Debole, Stelle ed evoluzione stellare. (Fisica Nucleare-Astrofisica)

3. Luce, Relatività ed elettromagnetismo. (Fisica sperimentale-teorica)

4. Oggetti del profondo cielo, cosa sono e dove si collocano. (Astronomia)

5. Formazione, evoluzione e struttura delle Galassie. (Astronomia-Astrofisica)

6. Le origini dell'universo, il suo futuro e la legge di Hubble. (Cosmologia)

7. I grandi misteri dell'universo, materia ed energia oscura, buchi neri, esopianeti. (Astronomia-Astrofisica) 8. I telescopi, principi e funzionamento degli Osservatori Astronomici-Astrofisici. (Fisica-Astronomia)

Per partecipare:

manda una mail a amsa.grosseto@gmail.com

per info e costi visita il sito https://www.amsagrosseto.com/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=123:corso-di-astronomia&Itemid=131&date=2026-03-10-21-00



