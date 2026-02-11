Confesercenti, Sicurezza e prevenzione antincendio: ecco cosa fare

Grosseto: Sicurezza e prevenzione antincendio nei locali. Un tema importante che, dopo la tragedia di Crans Montana, è tornato di pressante attualità. Un tema che sta molto a cuore agli esercenti, e proprio per questo Confesercenti Grosseto ha deciso di organizzare un workshop online dedicato alla gestione della sicurezza in caso di emergenza, con particolare riferimento ai pubblici esercizi, alle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

L’iniziativa nasce a seguito delle recenti circolari del Ministero dell’interno e del dipartimento dei vigili del fuoco, che hanno richiamato l’attenzione su controlli, verifiche e corretto inquadramento delle attività, soprattutto nei casi in cui alla somministrazione di alimenti e bevande si affianchino eventi musicali, intrattenimento o spettacoli.

«Il workshop – precisa Andrea Biondi, direttore provinciale Confesercenti Grosseto - ha l’obiettivo di fare chiarezza sul quadro normativo attuale, distinguendo tra obblighi già in vigore e false interpretazioni, e di fornire agli operatori indicazioni pratiche, tra le altre cose su: prevenzione, capienza dei locali, obblighi del datore di lavoro, differenza tra intrattenimento accessorio e attività spettacolo».

L’incontro è online, ed è aperto a tutti, soci e non. Si tratta di un vero e proprio momento di formazione per supportare le imprese a lavorare in sicurezza e certi di rispettare le regole, cosa particolarmente importante in caso di controlli.

Il workshop si svolgerà giovedì 19 febbraio, dalle ore 10. Per iscriversi e ricevere link di connessione è necessario inviare email a: segreteria@confesercenti.gr.it