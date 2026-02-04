Al via “Invito all’opera”: proiezione di tre capolavori di Giacomo Puccini preceduti dalla guida all’ascolto e dall’apericena

Domenica 8 febbraio il primo appuntamento con “La Bohème”, al Teatro Camilleri. Biglietti presso il Centro Giovani e on line su TicketSMS

Santa Fiora: Con la proiezione de “La Bohème”, in programma domenica 8 febbraio, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, prende il via la seconda edizione di “Invito all’Opera”, trilogia di Giacomo Puccini. Seguirà domenica 1° marzo la proiezione di “Tosca” e domenica 22 marzo di “Madama Butterfly”.

Invito all’opera, giunto alla seconda edizione, è il progetto promosso dalla Filarmonica Gioberto Pozzi, per avvicinare i cittadini all’opera attraverso tre appuntamenti così strutturati: alle 16.30 si terrà l’incontro con il maestro Daniele Fabbrini per la guida all’ascolto, nel corso del quale sarà possibile conoscere a fondo la storia che sta dietro ogni capolavoro e le arie che l’anno reso famosa in tutto il mondo. Seguirà, alle 18, l’apericena, e alle 19 la proiezione dell’opera in una versione registrata in uno dei teatri più rinomati.

I biglietti sono acquistabili presso il Centro Giovani di Santa Fiora (GR) il sabato, dalle 16 alle 19, e online su TicketSMS.

Un ingresso ha il costo di 25 euro; carnet da 3 ingressi 60 euro. Sconto del 50% per la fascia di età 13-25 anni; gratis fino a 12 anni.

Info: 3299413343; 3498193723; 3783027852.



