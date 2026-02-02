“Voci a Pitigliano”, il 4 febbraio conferenza stampa a Roma

Pitigliano: La Regione Toscana con il Comune di Pitigliano presentano il progetto “Voci a Pitigliano”, laboratorio collettivo di ascolto, confronto e responsabilità. Un’iniziativa che mette in dialogo studiosi, giornalisti, amministratori e cittadini per contribuire alla costruzione di una comunità viva e accogliente.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà a Roma mercoledì 4 febbraio alle ore 13.00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio), via della Missione 4, Roma

Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, Giovanni Gentili, Sindaco di Pitigliano e Simone Marrucci, creativo culturale e giornalista

Il progetto è promosso dal Comune di Pitigliano, con il coinvolgimento di Pitigliano Turismo, Toscana Promozione Turistica, Unioncamere Toscana, ANCI Toscana e il sostegno di Banca TEMA – Gruppo BCC Iccrea.