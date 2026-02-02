Percorsi educativi i e didattici in continuità all’Istituito Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena

Follonica: Un’esperienza significativa ha unito la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nella settimana dal 26 al 30 Gennaio grazie ai laboratori di continuità; momenti preziosi pensati per accompagnare gli alunni nel delicato passaggio verso un nuovo ordine di scuola. Attraverso attività coinvolgenti e collaborative, i ragazzi hanno potuto conoscere ambienti, docenti e compagni, vivendo il primo approccio alla scuola secondaria in modo sereno e motivante.

Il valore pedagogico di questi laboratori risiede nella possibilità di favorire la continuità educativa, rafforzare l’autostima, stimolare la curiosità e sostenere i ragazzi nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Dal punto di vista didattico, le attività hanno promosso un apprendimento attivo, cooperativo e interdisciplinare, valorizzando le diverse intelligenze e gli stili di apprendimento. Gli alunni hanno potuto sperimentare come le metodologie che hanno conosciuto finora saranno le medesime che troveranno nella scuola dove andranno a Settembre. Una prassi consolidata nell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena è lavorare e progettare in continuità naturalmente modulando le attività a seconda dell’età dei bambini/ragazzi. Il curricolo verticale elaborato dal Collegio docenti guida i percorsi educativi e didattici di tutti i docenti dell’Istituto e risulta essere lo strumento fondamentale di riferimento degli Istituti Comprensivi.

Tra le proposte il laboratorio di storia ha visto l’affascinante “investitura dei cavalieri”, che ha reso vivo lo studio del Medioevo. Un gioco dedicato alla scoperta dei talenti ha aiutato ciascun alunno a riconoscere le proprie potenzialità. Non sono mancati i laboratori linguistici: in inglese e in francese, con un’attività ispirata alla “giornata dei folli tipi” di Parigi, che ha unito lingua e cultura in modo creativo. Infine, grande entusiasmo ha suscitato il laboratorio STEM, dedicato alle nuove tecnologie e all’innovazione.

Questi laboratori si confermano così un’opportunità educativa di grande valore, capace di costruire ponti, favorire relazioni e rendere il passaggio al successivo ordine di scuola un’esperienza positiva, serena e ricca di significato.



