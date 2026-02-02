Comune Grosseto, dormitorio: "fatti non parole"

Grosseto: La città è stata capace di progettare politiche sociali che offrano una reale possibilità di riscatto alle persone con difficoltà. Questo significa non solo garantire un tetto, ma attivare programmi di reinserimento lavorativo e sociale, affiancati da supporto psicologico e percorsi formativi. In questa logica si è mossa l'Amministrazione Comunale di Grosseto che, in collaborazione con il Coeso, è riuscita ad allestire una struttura destinata a ricovero notturno. Il dormitorio cambia quindi sede e indirizzo. Il Comune di Grosseto, grazie alla disponibilità del Presidente dell'Atl "II Sole" di Via Leoncavallo e grazie al Coeso, offrirà un temporaneo servizio di accoglienza per i senza fissa dimora in una struttura sportiva di proprietà comunale che continuerà comunque la sua regolare attività legata al pattinaggio artistico. Il dormitorio sarà aperto dalle ore 20,00 (con possibilità di accesso fino alle ore 22,00) alle ore 7,30 per quanti presentino documento d’identità e/o permesso di soggiorno. Con l'apertura del nuovo dormitorio in Via Leoncavallo si chiude quindi una lunga parentesi della struttura di Via De Amicis che nel dicembre 2009 e per i primi quattro anni aprì le sue porte per l'emergenza freddo e dopo come dormitorio. Da allora sono passate nella struttura 610 persone di cui il 65% stranieri ed il 35% italiani.

“Il servizio è interamente sostenuto dall’Amministrazione comunale e dal Coeso, – riferiscono il sindaco e presidente della società della salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali, Carla Minacci - una precisazione necessaria dopo mesi di infruttuoso confronto con chi opera nel mondo del bisogno. Tante le porte chiuse, eppure siamo riusciti a garantire comunque un servizio che si configura normativamente come aggiuntivo rispetto ai servizi essenziali. Anzi, siamo riusciti ad offrire il servizio senza interruzione e con continuità, dimostrando con i fatti e non con le parole che la città di Grosseto è sempre in grado di far fronte ai bisogni. Possono dire altrettanto chi ha innescato polemiche senza offrire soluzione alcuna e quanti pur avendo spazi e disponibilità hanno elegantemente (e nemmeno troppo) glissato alle richieste di ospitalità avanzate dall’Amministrazione? Il tutto in perfetto stile Nimby.

Intanto il Comune ha attivato il percorso di ristrutturazione del fabbricato di via De Amicis, un passo essenziale per riappropriarsi di uno stabile strategico per le politiche sociali del Comune di Grosseto. Vorremmo concludere – proseguono il sindaco e l’assessore - con un ringraziamento speciale a Francesco Gazzillo, Presidente dell’associazione Il Sole che vanta oltre 80 atleti e che si è messo a disposizione dell’Amministrazione”.



