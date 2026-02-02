Codici lancia la campagna “La ferita ingiusta”

Un’iniziativa per tutelare i cittadini sul problema drammatico e delicato delle piaghe da decubito

Roma: Le piaghe da decubito sono la prova tangibile di una cattiva assistenza sanitaria, spesso silenziosa, ma profondamente lesiva della dignità e della salute delle persone più fragili. L’associazione Codici ha deciso di lanciare “La ferita ingiusta”, una campagna di informazione, assistenza e tutela dedicata a questo tema, ancora poco noto ma diffusissimo nelle strutture sanitarie.

“Difendere il diritto alla salute – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – significa prima di tutto combattere la cattiva assistenza. È esattamente questo l’obiettivo della nostra iniziativa. Ci sono linee guida, anche internazionali, sulla prevenzione e sul trattamento delle piaghe da decubito. Esistono studi e raccomandazioni sulle pratiche da adottare in ambito ospedaliero e nelle RSA, diffuse anche a livello regionale. Indicazioni chiare, che dimostrano da una parte quanto il tema sia sentito e delicato, e dall’altra che ci sono dei parametri da rispettare. Purtroppo, questo non sempre avviene ed è per colmare queste lacune, per rispondere a queste criticità che nasce la nostra campagna”.

Le piaghe da decubito sono ulcere nella pelle causate dalla pressione del corpo nei soggetti allettati o ipomobili. Colpiscono circa il 10% degli ultrasettantenni ricoverati in ospedale e sono una patologia che, a differenza di molte altre, non ha una causa biologica diretta, ma è strettamente legata alla qualità dell’assistenza ricevuta. Dove compaiono, c’è una carenza di cura, di attenzione, di formazione. E troppo spesso, tutto questo resta impunito e nascosto.

Sono tre, in particolare, gli obiettivi della campagna “La ferita ingiusta” promossa da Codici, che da anni si batte per la tutela dei diritti dei cittadini anche in campo sanitario. Il primo punto riguarda la rilevazione del fenomeno, con particolare attenzione alle strutture ospedaliere e successivamente all’assistenza domiciliare, per portare alla luce i casi troppo spesso taciuti. C’è poi l’informazione e la formazione per cittadini, famiglie e operatori sanitari su come prevenire e affrontare efficacemente le lesioni da decubito. Infine, c’è la questione legale.

Con la campagna “La ferita ingiusta” Codici vuole fornire un’assistenza diretta ai cittadini che hanno subito danni a causa di negligenze o inadeguatezze assistenziali. È possibile fare una segnalazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.