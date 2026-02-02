Attivati i percorsi universitari e per la formazione degli insegnanti di medie e superiori

Pubblicato il bando per 465 posti in 16 classi di concorso. Incontri informativi organizzati in Ateneo Scadenza iscrizioni ai corsi: 16 febbraio 2026 ore 12:00

Grosseto: Attivati all’Università di Siena i percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per il corrente anno accademico 2025-2026. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti (60, 36, 30 CFU) sono destinati agli aspiranti insegnanti (di posto comune) delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La scadenza per le iscrizioni è il 16 febbraio 2026 ore 12:00.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nel decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione (n. 138 del 27 gennaio 2026) ha accreditato percorsi formativi in vari ambiti richiesti dall'Università di Siena. Per l’Ateneo sono 465 i posti in 16 diverse classi di concorso, che coprono una varietà di settori, dall'area matematico-scientifica ai diversi ambiti dell'area umanistica.

Sul sito di Ateneo gli interessati possono reperire informazioni per verificare la coerenza del proprio titolo di studio con le classi di concorso secondo la normativa vigente, o reperire informazioni sulla necessità di integrare crediti formativi universitari - CFU (https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/percorsi-universitari-e-accademici-di-formazione-iniziale-degli-17).

Per rispondere alle richieste di chiarimento sono stati organizzati incontri informativi, a cura del professor Simone Giusti, Delegato per la formazione insegnanti.

A Siena l’incontro è in programma martedì 3 febbraio alle ore 17.00 nell’aula 450 della sede universitaria San Niccolò (via Roma 56). L’evento sarà anche online, il link di collegamento è pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unisi.it/unisilife/notizie/aperto-il-bando-i-percorsi-abilitanti).

Ad Arezzo l’incontro è fissato per mercoledì 4 febbraio alle ore 17.00 aula 3 Palazzina Donne della sede universitaria al Campus del Pionta (viale Cittadini, 33). Insieme al professor Giusti sarà disponibile la professoressa Simona Micali, presidente del Campus di Arezzo. L’incontro si terrà anche online (https://meet.google.com/cts-utvt-rby).

Analoga iniziativa sarà proposta a Grosseto il giorno giovedì 5 febbraio alle ore 17:00 nella sede del Polo Universitario Grossetano (via Ginori, 43). Insieme al professor Giusti sarà presente la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli.

I corsi, che sono a numero programmato e con obbligo di frequenza, si terranno a distanza (nella misura di massimo il 50 per cento del monte ore totale) e in presenza, prevalentemente nelle sedi universitarie di Siena e, per le classi di area linguistica e di filosofia e scienze umane, ad Arezzo. Il corso di Filosofia e storia sarà in teledidattica sincrona anche a Arezzo, mentre i corsi delle classi di discipline letterarie (A12) e di Matematica e scienze (A28) si terranno in modalità mista (teledidattica sincrona e presenza) nelle sedi di Grosseto e di Arezzo.

I corsi si concluderanno con un esame finale di abilitazione: la prima sessione si terrà entro il 30 giugno 2026.

Per ogni chiarimento è possibile prendere contatto con il Centro Universitario formazione insegnanti (tel. 0575 926230 – 926232 – 926233, dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00, e-mail: centro.formazione.insegnanti@unisi.it).