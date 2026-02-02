ASSONAT entra nella Water Defenders Alliance di LifeGate come Ambassador per la tutela delle acque e della biodiversità marina

Grosseto: L’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici rafforza il proprio impegno per una portualità turistica sostenibile e responsabile ASSONAT – Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici annuncia la propria adesione alla Water Defenders Alliance (WDA), il progetto promosso da LifeGate dedicato alla tutela delle acque e degli ecosistemi marini, entrando nell’Alleanza in qualità di Ambassador. La Water Defenders Alliance è una importante rete che riunisce imprese, università ed enti di ricerca, associazioni, istituzioni, porti e aree marine protette, con l’obiettivo di proteggere la salute delle acque attraverso soluzioni concrete, scientificamente validate e misurabili.

Con questa adesione ASSONAT consolida il proprio impegno nella promozione di modelli di gestione sostenibile della portualità turistica, valorizzando il ruolo come presìdi ambientali attivi e punti di connessione strategici tra territorio e mare. Un percorso che si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile del settore, rafforzata dal recente accordo tra ASSONAT e SACE, volto ad accompagnare la portualità turistica in progetti di crescita e innovazione, favorendo investimenti che migliorino la tutela dell'ambiente e rendano le strutture più sicure, moderne, efficienti e resilienti. Il progetto WDA interviene su più fronti: contrasto all’inquinamento da plastiche e microplastiche, rimozione dei rifiuti dai fondali, prevenzione degli sversamenti di oli e idrocarburi, ripristino degli habitat marini, attività di sensibilizzazione e formazione ambientale. Erika Colciago, Direttrice Generale di LifeGate, dichiara: “Accogliamo con grande apprezzamento l’ingresso di ASSONAT nella Water Defenders Alliance come Ambassador. I porti turistici rappresentano un presidio fondamentale per la tutela delle acque e della biodiversità marina: sono luoghi di connessione tra terra e mare e possono diventare veri e propri laboratori di innovazione per la sostenibilità.

La partecipazione di ASSONAT rafforza l’Alleanza e conferma quanto il coinvolgimento attivo della portualità sia strategico per costruire modelli di sviluppo realmente sostenibili, capaci di coniugare crescita economica, responsabilità ambientale e tutela degli ecosistemi marini” «Nel ruolo di Ambassador, ASSONAT contribuirà a diffondere il progetto Water Defenders Alliance coinvolgendo i porti turistici italiani interessati ad adottare soluzioni innovative per la tutela dell’ambiente marino», dichiara Luciano Serra, Presidente di ASSONAT. «Si tratta di un ulteriore passo verso una portualità turistica sempre più responsabile, capace di coniugare sviluppo, innovazione e salvaguardia dell’ecosistema marino». «ASSONAT - conclude Serra - conferma così il proprio impegno nel sostenere iniziative e partnership strategiche che rafforzano il ruolo delle strutture portuali come attori chiave nella protezione del sistema mare».



