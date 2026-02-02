Alloggi ERP, nuova graduatoria provvisoria a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026

Pubblicata sul sito istituzionale la nuova graduatoria provvisoria relativa agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Follonica: L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, in ottemperanza alla Sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, è stata disposta la revisione integrale e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

La Corte Costituzionale, con la decisione depositata lo scorso 8 gennaio, ha dichiarato l’illegittimità della lettera c-1 dell’Allegato B alla L.R. n. 2/2019. La norma annullata prevedeva l’assegnazione di punteggi aggiuntivi basati sulla "storicità" della presenza per residenza anagrafica o prestazione lavorativa nel territorio comunale. Secondo i giudici della Consulta, tale meccanismo violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto il diritto all'abitazione deve essere prioritariamente garantito sulla base dell'effettivo disagio economico e sociale e non della durata della permanenza in un determinato luogo.

A seguito della sentenza, gli uffici comunali hanno proceduto con tempestività ad annullare la precedente graduatoria provvisoria predisposta sulla base dei criteri dichiarati incostituzionali, a riesaminare d’ufficio tutte le domande presentate dai cittadini, provvedendo al ricalcolo dei punteggi tramite l’eliminazione dei bonus legati alla residenza storica o all’attività lavorativa continuativa ed infine a elaborare una nuova graduatoria provvisoria, che riflette ora esclusivamente i criteri di bisogno validati dalla Corte.

La nuova graduatoria provvisoria è consultabile sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/download/1727/33455/8/f9cc73f7b21ae659438724d13a88315a.pdf/file/graduatoria%2Bprovvisoria%2B2026.pdf

Come previsto dalla normativa, decorrono dalla data di pubblicazione i 30 giorni di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi o opposizioni da parte dei richiedenti. Al termine di questo periodo e dopo l'esame delle eventuali istanze, l'Amministrazione procederà all'approvazione della graduatoria definitiva, che sarà lo strumento ufficiale per l'assegnazione degli alloggi disponibili.

Le dichiarazioni dell’Assessore alle Politiche Abitative Sandro Marrini "Si è trattato di un lavoro imponente e necessario per ripristinare la legalità e l'equità sociale. La sentenza della Corte Costituzionale ha rimosso un criterio che penalizzava ingiustamente molti nuclei familiari in stato di necessità. Con questo ricalcolo assicuriamo che le case popolari vadano a chi ne ha effettivamente più diritto, nel pieno rispetto della Costituzione."