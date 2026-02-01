Rinnovo bollini auto: on line il nuovo sito

Argentario: È online il nuovo sito Argentario Parking, la piattaforma digitale dedicata alla richiesta e alla gestione dei contrassegni per la sosta nel territorio comunale di Monte Argentario, che sostituisce la precedente ArgentApp.
Il nuovo portale, disponibile all’indirizzo https://www.argentarioparking.it/home , consente a cittadini, residenti, lavoratori e aventi diritto di richiedere il proprio contrassegno in modo semplice, veloce e completamente online, senza necessità di recarsi fisicamente agli uffici.
Accedendo al sito è possibile:
registrarsi in pochi passaggi;
inserire la documentazione richiesta;
inoltrare la domanda per il rilascio del contrassegno di sosta;
consultare lo stato della propria richiesta.
L’attivazione di Argentario Parking rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione della sosta sul territorio.