Il 9 e 10 maggio due giorni di ciclismo per lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo della Riviera di Levante.

Roma: Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Cinque Terre Passion Ride 2026, l’evento ciclistico che unisce sport, paesaggio e passione in uno dei territori più affascinanti d’Italia. L’appuntamento è fissato per sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, con partenza e arrivo in Piazza Europa alla Spezia. Il programma prevede due giorni di ciclismo immersi nella magia delle Cinque Terre, tra borghi sospesi, mare cristallino, vigneti terrazzati e scorci da leggenda. Un’esperienza pensata per chi ama mettersi alla prova sui pedali e vivere il territorio in modo autentico.

L’edizione 2026 raccoglie l’eredità dell’edizione “zero” dello scorso anno, che ha registrato un notevole successo in termini di partecipazione e apprezzamento, confermando la validità di un progetto nato con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il ciclismo, valorizzando paesaggi, cultura e identità.

Organizzata da Ligurian Bike, la manifestazione porterà i partecipanti all’interno di un sito patrimonio UNESCO unico al mondo, dove ogni salita racconta una storia di fatica e bellezza, e ogni curva regala scenari mozzafiato.

La Cinque Terre Passion Ride 2026 proporrà percorsi dedicati a ciclisti allenati e appassionati, desiderosi di confrontarsi con le salite iconiche della costa ligure, pedalando in uno scenario straordinario. Non solo sport, l’evento è anche convivialità e scoperta del territorio. La Spezia e i borghi delle Cinque Terre accoglieranno i partecipanti con la loro ospitalità autentica, i profumi e i sapori della cucina ligure e l’atmosfera unica della Riviera di Levante, dove ogni pausa diventa occasione per immergersi nella cultura e nella bellezza di questa terra straordinaria.

A conferma del valore e della visione dell’evento, anche per il 2026 sono state ufficializzate importanti partnership istituzionali, tra cui quelle con Regione Liguria e Centro Sociale Interaziendale Ansaldo Fincantieri, che sostengono la manifestazione, riconoscendone il ruolo di strumento di promozione sportiva e territoriale.

Con le iscrizioni già aperte sulla piattaforma Endu, al link https://www.endu.net/it/events/cinque-terre-passion-ride-2026/, prende ufficialmente il via il conto alla rovescia verso un weekend che promette adrenalina, fatica e meraviglia. Nelle prossime settimane verranno comunicati tutti i dettagli tecnici, i percorsi definitivi e le informazioni operative per vivere al meglio questa esperienza ciclistica unica, dove ogni pedalata si trasformerà in un ricordo indelebile. Tutte le informazioni sul sito www.cinqueterrepassionride.it



