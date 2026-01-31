Neve sull'Amiata: si scia nel versante grossetano! Aperte anche le piste lunghe servite dalla seggiovia

Il commento della sindaca di Castel del Piano

Castel del Piano: “Quella 2025/2026 pur con qualche difficoltà-commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - e’ una stagione sciistica di cui abbiamo voluto approfittare. Una programmazione costante e la collaborazione continua tra comune, Isa e operatori privati ha consentito e consente agli amanti dello sci di godere della neve nel versante grossetano della montagna. Il 31 dicembre è stata prodotta neve e dal 10 gennaio gli impianti sono regolarmente aperti.

Finalmente questo fine settimana apriranno anche le piste lunghe, che consentiranno agli sciatori più esperti di godersi la nostra montagna. Il buon lavoro fatto è stato premiato dall’affluenza delle persone che speriamo approfitteranno di questa novità. Molte sono le idee e le iniziative che sono state messe in campo finora : la sciata notturna, gli apres Ski , il contessaland per i più piccoli!!