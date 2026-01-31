Giorni della Merla: Enpa lancia un vademecum e un podcast per proteggere gli animali da freddo e gelo

Dieci consigli pratici per affrontare l’inverno in sicurezza. “Proteggerli è un dovere di legge e di civiltà”

Roma: Con l’arrivo delle temperature più rigide e durante i Giorni della Merla, l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) torna a richiamare l’attenzione sulla tutela degli animali. In questo periodo, infatti, aumentano le segnalazioni di animali esposti alle intemperie: ripari insufficienti, acqua gelata, alimentazione inadeguata, condizioni che possono provocare gravi conseguenze sulla salute e, nei casi più estremi, configurare maltrattamento.

Per questo Enpa lancia un vademecum con dieci consigli per affrontare l’inverno in sicurezza e promuove un podcast di approfondimento a due voci, realizzato tramite AI, pensato per informare i cittadini e diffondere buone pratiche di protezione e cura.

«Il gelo non è solo un disagio: per molti animali può diventare una minaccia concreta. Proteggerli dal freddo non è una gentilezza, ma un preciso dovere di legge e di civiltà», sottolinea Enpa.

Un tema purtroppo ancora attuale, come dimostrano i numerosi casi segnalati sul territorio: animali lasciati fuori notte e giorno senza protezione adeguata, cani in capanni o recinti esposti al vento, gatti liberi senza punti riparati e accesso ad acqua non congelata.

Il vademecum Enpa: dieci consigli fondamentali

Ecco i dieci consigli ENPA per affrontare l’inverno in sicurezza:

1. Alimentazione adeguata: col freddo aumenta il fabbisogno energetico; dieta equilibrata e nutriente, soprattutto per gli animali che vivono fuori.

2. Riparo asciutto e protetto: cucce sollevate da terra, isolate, senza correnti d’aria e orientate lontano dal vento.

3. Cura e asciugatura: spazzolature regolari e asciugatura accurata dopo pioggia o neve, in particolare di zampe e spazi interdigitali.

4. Tutela dei più fragili: cuccioli, anziani e animali malati soffrono maggiormente il freddo e non devono essere lasciati all’aperto, soprattutto di notte.

5. Acqua sempre disponibile e non gelata: le ciotole possono congelarsi; cambiare spesso l’acqua e preferire contenitori in plastica.

6. Mai lasciare il cane in auto: d’inverno l’abitacolo può diventare gelido e favorire ipotermia.

7. No al garage come rifugio: antigelo e altri liquidi automobilistici sono altamente tossici anche in piccole quantità.

8. Attenzione a stufe e dispositivi elettrici: pericolo di ustioni e di cavi rosicchiati.

9. Neve e smarrimenti: con neve e ghiaccio aumentano i rischi, anche perché si perdono le tracce olfattive; il guinzaglio è sempre un alleato fondamentale.

10. Controllare sotto le auto: gatti e piccoli animali cercano riparo nei passaruota o sotto i motori; un controllo o un colpo sul cofano può salvare una vita.

Un podcast per informare e sensibilizzare

https://www.spreaker.com/episode/enpa-speciale-come-affrontare-il-freddo-in-dieci-consigli--69400339

Accanto al vademecum, Enpa diffonde anche un podcast di approfondimento a due voci, realizzato tramite AI, dedicato ai rischi dell’inverno per cani, gatti e altri animali e ai comportamenti corretti da adottare. Un contenuto pensato per raggiungere un pubblico ampio, con un linguaggio semplice e diretto, utile a riconoscere situazioni di pericolo e prevenirle.

Segnalare è importante

Enpa invita inoltre i cittadini a non restare indifferenti e a segnalare alle autorità competenti o alle associazioni di protezione animale eventuali situazioni di rischio o detenzione non idonea.

Proteggere gli animali dal freddo, conclude ENPA, «è un gesto concreto di responsabilità che riguarda tutti».