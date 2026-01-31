news Evita le attese allo sportello. Scarica in autonomia certificati e autocertificazioni sul portale ANPR e gestisci i tuoi dati in sicurezza 31 gennaio 2026

31 gennaio 2026 721

721 Stampa

Redazione

Accedere all'anagrafe unica, sicura e digitale, per tutti i cittadini residenti in Italia e iscritti all'AIRE per il rilascio di certificati e autocertificazioni e altri servizi. Ecco le modalità Follonica: Con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) i cittadini possono verificare i propri dati anagrafici e fruire di alcuni servizi digitali, attraverso il collegamento online con il comune di competenza. Il portale consente, in totale autonomia, di scaricare certificati anagrafici, elettorali, autocertificazioni sostitutive di certificato anagrafico, nonché gestire cambi di residenza, così da evitare le attese presso gli sportelli dell’ufficio Anagrafe. A chi è rivolto Cittadini, amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi. Come fare - Accedere al portale ANPR al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ - Effettuare l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e seguire le istruzioni online. Si ricorda che i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati (lo stabilisce l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive”). Quindi le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Evita le attese allo sportello. Scarica in autonomia certificati e autocertificazioni sul portale ANPR e gestisci i tuoi dati in sicurezza /media/images/comune-follonica.jpg Accedere all'anagrafe unica, sicura e digitale, per tutti i cittadini residenti in Italia e iscritti all'AIRE per il rilascio di certificati e autocertificazioni e altri servizi. Ecco le modalità Follonica, Sat, 31 Jan 2026 13:00:00 GMT Evita le attese allo sportello. Scarica in autonomia certificati e autocertificazioni sul portale ANPR e gestisci i tuoi dati in sicurezza Maremma News 264 it /media/images/thumbs/x600-comune-follonica.jpg PT1M 2026-01-31T13:00:00+01:00 news