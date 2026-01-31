Castagneto Banca ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere

Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra Banca ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI PDR125 rilasciata da Bureau Veritas, uno dei principali enti di certificazione a livello internazionale.

Livorno: Questo importante traguardo testimonia il nostro impegno concreto e costante nel promuovere progetti di inclusione sociale, un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. La certificazione rappresenta non solo un riconoscimento del percorso intrapreso, ma anche uno stimolo a continuare a migliorare le nostre politiche interne in tema di pari opportunità, valorizzazione del talento femminile e conciliazione vita-lavoro.

Il percorso di certificazione ha coinvolto tutte le aree aziendali e ha previsto un’attenta analisi delle nostre pratiche in sei ambiti fondamentali:

• Cultura e strategia;

• Governance;

• Processi HR;

• Opportunità di crescita e inclusione delle donne;

• Equità remunerativa;

• Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

La Banca ha conseguito ottimi risultati in tutte le aree di osservazione.

Il direttore generale di Castagneto Banca, Fabrizio Mannari: “Abbiamo raggiunto un importante traguardo, che non vogliamo considerare un punto di arrivo, ma di partenza. L’aspetto più significativo che ci ha portato alla certificazione è stato il percorso che abbiamo intrapreso e il fatto che abbiamo potuto guardarci dentro, esaminando e riflettendo su quanto stavamo facendo. Abbiamo condiviso la consapevolezza che molti dei principi alla base della parità di genere erano già parte integrante del nostro modus operandi.

Voglio ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito a questo risultato, che rafforza il nostro ruolo di credito cooperativo, attento al benessere delle persone e allo sviluppo sostenibile del territorio. Il successo è merito della collaborazione tra dirigenza e dipendenti.

Questo traguardo ci ha spronato a fare di più non solo per la nostra realtà, ma anche per il territorio nel quale operiamo, stiamo infatti valutando l’organizzazione di eventi nei quali potersi confrontare sia con altre aziende del territorio che hanno ottenuto come noi la certificazione della parità di genere, sia con aziende hanno il desiderio di intraprendere questo percorso di certificazione. Oggi celebriamo un passo fondamentale nel nostro percorso di responsabilità sociale.”



