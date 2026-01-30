Un anno di lavoro del consiglio comunale: ecco l’attività svolta nel 2025

Quindici sedute, 115 atti esaminati e approvati, presenze in aula e 73 riunioni delle Commissioni: sono alcuni dei dati che fotografano l’attività del Consiglio comunale svolta nel corso del 2025 e contenuti nella relazione annuale pubblicata sul sito internet del Comune.

Grosseto: Il documento offre una rendicontazione puntuale del lavoro dell’assemblea, dando conto non solo dell’attività deliberativa e di indirizzo politico-amministrativo, ma anche del ruolo svolto dalla presidenza per portare il Consiglio “fuori dal Comune”.

Accanto all’attività istituzionale in senso stretto, infatti, la relazione illustra le numerose iniziative promosse con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra l’Ente e la città. Tra queste figurano campagne di sensibilizzazione su temi sociali di interesse generale, quali il bullismo e l’abbandono degli animali, che hanno avuto eco nelle scuole e nei telegiornali regionali, ma anche la celebrazione della Festa della Toscana con progetti che hanno sempre reso protagonisti i giovani. E sempre gli studenti sono stati coinvolti in incontri nella sala del Consiglio con i loro professori per capire il funzionamento dell’assemblea e le sue competenze e in eventi come la tappa grossetana del Rally di Canossa, per la quale l’istituto enogastronomico Leopoldo II Lorena ha organizzato il coffee break in piazza Duomo.

Ma non solo. L’ufficio di presidenza ha promosso il format “La bella storia dei consiglieri”, che ha dato a ciascun componente dell’assise la possibilità di presentare un’associazione attiva sul territorio, ritenuta particolarmente meritevole per il contributo offerto alla comunità locale e ha organizzato visite istituzionali con i consiglieri alla mostra “I capolavori del Rinascimento dalla collezione Luzzetti” al Polo culturale Le Clarisse e allo Stato Maggiore dell’Aeronautica a Roma. In collaborazione con gli uffici Manutenzioni ed Economato, inoltre, è stato possibile riqualificare l’ingresso del Municipio con imbiancatura, nuova illuminazione, nuova bacheca e nuovi pannelli dedicati a Canapone. Per promuovere gli appuntamenti organizzati o patrocinati dal Comune sono stati installati 3 totem multimediali nell’androne, all’Ufficio relazioni con il pubblico e in biblioteca, mentre per la proiezione di video, immagini e collegamenti con interlocutori esterni in occasione di cerimonie e convegni è stato installato un maxischermo nella sala consiliare.

A conclusione dell’anno il Consiglio comunale ha poi conferito la cittadinanza onoraria al professor Danilo Barsanti, per l’alto valore dei suoi studi dedicati a Grosseto e alla Maremma.

“Questa relazione non è uno strumento celebrativo – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – ma un atto di trasparenza e responsabilità istituzionale. Rendere conto del lavoro svolto significa permettere ai cittadini di conoscere come opera questo organo di governo e quale ruolo svolge nella vita della città. Il Consiglio comunale non è solo votazioni: è lavoro quotidiano, commissioni, confronto con le scuole, dialogo con le associazioni e attenzione costante al territorio. L’intento è promuovere un’istituzione aperta, capace di coniugare in maniera trasversale il ruolo istituzionale con la valorizzazione delle eccellenze sociali, culturali e civiche di Grosseto”.



