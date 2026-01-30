Pubblicati gli elenchi delle domande ammesse ed escluse per il “Bonus – Attività socio-educative di minori 2025”

Tarquinia: È stata approvata e pubblicata la graduatoria delle domande ammesse al contributo economico una tantum “Bonus – Attività socio-educative di minori 2025”, unitamente all’elenco delle istanze escluse. Il contributo è destinato a sostenere le famiglie con minori nella partecipazione ad attività socio-educative e ricreative, favorendo l’inclusione sociale e il benessere dei bambini e dei ragazzi.

La misura è finanziata con fondi statali stanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed è stata attuata nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Dipartimento stesso. “Invito tutti gli interessati a prendere attenta visione della graduatoria delle domande ammesse e dell’elenco delle istanze escluse - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Enrico Leoni - al fine di verificare l’esito della propria istanza e acquisire tutte le informazioni utili relative alla misura”. Gli elenchi delle domande ammesse e di quelle escluse sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, sull’home page e nella sezione dell’albo pretorio.