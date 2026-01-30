Grosseto modifica il Piano generale degli impianti pubblicitari

Grosseto: L’Amministrazione comunale ha approvato la modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari, uno strumento fondamentale per la tutela del decoro urbano e per la corretta gestione degli spazi destinati alla comunicazione commerciale. Il provvedimento nasce dall’esigenza di procedere a un riordino amministrativo e operativo dell’impiantistica pubblicitaria, con particolare riferimento ai cartelli pubblicitari stradali.

Le diverse situazioni di irregolarità emerse nel corso degli anni hanno reso necessario disciplinare in modo puntuale l’intero settore, anche alla luce del fatto che il Codice della Strada prevede una validità massima di tre anni per le autorizzazioni relative a questa tipologia di impianti. A partire dal 2023 l’Amministrazione ha avviato un’attività sistematica di mappatura degli impianti presenti sul territorio, realizzata in collaborazione con Sistema, che ha consentito di geolocalizzare le strutture non in regola e di costruire un database aggiornato. Questo lavoro ha permesso di definire un quadro completo della situazione e di pianificare con precisione gli interventi necessari.

“Il piano di riordino consente di regolare in maniera puntuale l’intero comparto degli impianti pubblicitari – spiega l’assessore all’Urbanistica e alla Toponomastica Fabrizio Rossi –. Sono previste la messa a scadenza di tutte le procedure che hanno superato i tre anni, il recupero dei crediti dovuti e la rimozione dei cartelli per i quali non è stata presentata richiesta di autorizzazione”. “Con questa modifica interveniamo su uno strumento essenziale per garantire ordine, legalità e rispetto delle regole – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’obiettivo è riportare chiarezza in un settore che nel tempo ha accumulato criticità, tutelando il decoro urbano e assicurando una gestione più corretta, trasparente ed efficiente degli spazi pubblicitari”.



