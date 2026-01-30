Estra e Confindustria Toscana Sud insieme dalla parte delle imprese e dei lavoratori

Accordo tra Confindustria Toscana Sud ed Estra Energie: opportunità per le aziende associate a Confindustria Toscana Sud e per i dipendenti delle imprese. Al centro qualità, continuità e vicinanza alle comunità locali

Arezzo: Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano la loro collaborazione, confermando il proprio impegno a fianco del sistema produttivo toscano e delle comunità locali. Gli accordi sono diretti alle imprese associate a Confindustria Toscana Sud e, attraverso specifiche convenzioni, ai dipendenti delle aziende aderenti e alle loro famiglie.

Le intese riguardano la fornitura di energia elettrica per le aziende e di energia elettrica e gas naturale per i lavoratori, con condizioni dedicate. Un modello costruito sulla chiarezza e sulla relazione diretta, pensato per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.





La collaborazione tra Confindustria Toscana Sud ed Estra rafforza una presenza qualificata e stabile al servizio di imprese e lavoratori. Un’impostazione che valorizza l’energia come infrastruttura economica e sociale, in grado di sostenere la competitività del sistema produttivo e la qualità della vita nelle comunità locali.

“Questa collaborazione conferma una visione chiara del nostro ruolo – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra – L’energia è un fattore strategico per le imprese e un servizio essenziale per le persone. Il nostro impegno è offrire soluzioni affidabili, semplici e vicine ai territori, accompagnando lo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui operiamo”.

Conformemente alla linea di azione di Confindustria Toscana Sud, che ha da sempre promosso strumenti e soluzioni per sostenere il potere di acquisto delle famiglie delle aziende associate - dalla tessera sconti Carta Industria al portale Welfare Confindustria Toscana Sud, dalle convenzioni con le catene della grande distribuzione per l’acquisto di buoni spesa da erogare ai dipendenti agli accordi per l’acquisto di beni e servizi a condizioni favorevoli per le aziende, estesi anche ai lavoratori - le convenzioni Estra dedicate ai dipendenti, con un servizio di consulenza continuativo, ampliano la platea dei beneficiari e rafforzano il legame tra mondo dell’impresa, lavoratori e famiglie, generando valore diffuso e attenzione concreta al territorio.

“In un mercato caratterizzato da un'estrema volatilità dei prezzi, il Gruppo di Acquisto di Confindustria Toscana Sud non svolge solo il ruolo di intermediario per la ricerca delle migliori condizioni economiche, ma è di supporto per la gestione di tutti gli aspetti legati alle forniture di energia elettrica e gas, dalle agevolazioni alle pratiche con il Distributore Locale – dice Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud – il Gruppo ad oggi conta oltre 70 aziende che consumano complessivamente 13 GWh all’anno ed è in costante crescita, grazie all’alto valore aggiunto dei servizi erogati. Quest’anno ci fa molto piacere poter offrire anche ai dipendenti delle imprese associate due convenzioni dedicate, per abbattere i costi delle utenze di chi, ogni giorno, contribuisce al successo delle nostre aziende”.



