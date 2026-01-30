Al teatro “Rossella Falk” Massimo Venturello con “La creatura del desiderio”

Sabato 31 gennaio 2026, alle 18, a Tarquinia, in scena lo spettacolo tratto da un testo di Andrea Cammilleri

Tarquinia: Il teatro comunale “Rossella Falk” presenta sabato 31 gennaio 2026, alle 18, lo spettacolo “La creatura del desiderio”, con Massimo Venturiello, tratto da un testo di Andrea Camilleri. Dopo il successo della scorsa stagione, Venturiello torna a Tarquinia con una nuova e intensa produzione teatrale, che conduce lo spettatore nella Vienna del 1912, crocevia di arte, psicoanalisi e inquietudini dell’animo umano.

A un anno dalla morte di Gustav Mahler, la giovane e affascinante vedova Alma, appena trentenne, incontra il pittore Oskar Kokoschka. Tra i due esplode una relazione travolgente, segnata da erotismo, creatività e tensione emotiva, fatta di lettere appassionate, viaggi, fughe e una gelosia sempre più ossessiva. Un amore febbrile che dura due anni e si consuma nell’irrequietezza di Alma, fino alla rottura definitiva. Devastato dall’abbandono, Kokoschka parte volontario per la guerra. Al ritorno dal fronte, profondamente segnato dal trauma del conflitto e incapace di elaborare la perdita, giunge a un gesto estremo e perturbante: commissionare una bambola con le sembianze di Alma, inquietante surrogato dell’amore perduto.

“La creatura del desiderio” è un viaggio nelle zone più oscure della psiche, dove il desiderio si trasforma in ossessione e l’amore in possesso, restituendo al pubblico una storia vera, potente e disturbante, di straordinaria attualità. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online su ticket.archeoares.it, al botteghino del teatro, aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.