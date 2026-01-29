Lavoro: FORMIMPRESA Nuova edizione del corso HACCP: formazione aggiornata secondo la normativa regionale

Grosseto: Formimpresa Confartigianato Grosseto organizza una nuova edizione del corso HACCP, aggiornato secondo la nuova normativa regionale vigente (DGR n. 540/2024), rivolto agli operatori del settore alimentare.

Il percorso formativo si svolgerà in presenza a Grosseto, presso l’aula didattica di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, ed è strutturato in più moduli per rispondere alle diverse esigenze di titolari e addetti.

Calendario del corso

Venerdì 17 aprile 2026 – ore 9.00-11.00

Modulo A

Lunedì 20 aprile 2026 – ore 9.00-13.00

Modulo B e UF1 Modulo C

aggiornamento per addetti Modulo B

Mercoledì 22 aprile 2026 – ore 9.00-13.00

UF2 Modulo C e adeguamento normativo obbligatorio per titolari (da svolgere secondo la DGR n. 540/2024 entro il 6 maggio 2026)

aggiornamento per titolari Modulo C

Il corso è finalizzato a garantire la corretta applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, fornendo strumenti aggiornati e conformi alle disposizioni regionali, fondamentali per operare nel rispetto della legge e a tutela dei consumatori.

Informazioni e iscrizioni

Lidia Calchetti

Tel. 0564 419658

Email: lidia.calchetti@artigianigr.it