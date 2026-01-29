Lavoro: FORMIMPRESA Nuova edizione del corso HACCP: formazione aggiornata secondo la normativa regionale

Grosseto: Formimpresa Confartigianato Grosseto organizza una nuova edizione del corso HACCP, aggiornato secondo la nuova normativa regionale vigente (DGR n. 540/2024), rivolto agli operatori del settore alimentare.
Il percorso formativo si svolgerà in presenza a Grosseto, presso l’aula didattica di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, ed è strutturato in più moduli per rispondere alle diverse esigenze di titolari e addetti.
Calendario del corso
Venerdì 17 aprile 2026 – ore 9.00-11.00
Modulo A
Lunedì 20 aprile 2026 – ore 9.00-13.00
Modulo B e UF1 Modulo C
aggiornamento per addetti Modulo B
Mercoledì 22 aprile 2026 – ore 9.00-13.00
UF2 Modulo C e adeguamento normativo obbligatorio per titolari (da svolgere secondo la DGR n. 540/2024 entro il 6 maggio 2026)
aggiornamento per titolari Modulo C
Il corso è finalizzato a garantire la corretta applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, fornendo strumenti aggiornati e conformi alle disposizioni regionali, fondamentali per operare nel rispetto della legge e a tutela dei consumatori.
Informazioni e iscrizioni
Lidia Calchetti
Tel. 0564 419658
Email: lidia.calchetti@artigianigr.it