La Cna entra a scuola: all’Itt “Leonardo da Vinci” lezione sui motori. E la prossima settimana il corso di guida sicura

Viterbo: La Cna sale in cattedra con il progetto “Scuola e artigianato”. Quella di oggi è stata una giornata particolare per gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale “Leonardo da Vinci” di Viterbo. Ed è stata solo la prima di una serie che proseguirà per tutto il mese di febbraio. Il via con due “docenti” d’eccezione: Andrea Cutigni, titolare nel capoluogo dell’omonima autofficina e presidente del mestiere Meccatronici di Cna Viterbo e Civitavecchia, e Luciano Ronca, già presidente della categoria, anche formatore e titolare dell’autofficina Autogas di Montefiascone.

Insieme a loro il presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi, e Luca Fanelli, responsabile della categoria dei meccatronici. Ad accoglierli, il dirigente scolastico Luca Damiani, che ha ringraziato la Cna per l’iniziativa e per la collaborazione anche in altre occasioni, la professoressa Fabiana Sabino e il professor Alessandro Guarducci.

“Scuola e artigianato” è un progetto ambizioso finanziato dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo e da quella di Roma. Lupidi ha salutato gli studenti illustrando la mission dell’Associazione: garantire, tutelare e sviluppare le piccole e medie imprese artigiane dei tanti settori che questo mondo ingloba. “Comprese la meccanica e la meccatronica, di cui parliamo oggi. Siamo qui – ha detto Lupidi – perché vogliamo far conoscere meglio e rendere attrattivo il settore, dove c’è sempre esigenza di competenze, vogliamo inoltre farvi conoscere le imprese da vicino. Saremo qui tutti i mercoledì di febbraio per questo. Anche il prossimo sarà una giornata intricante, con una lezione di guida sicura insieme all’Aci, che porterà anche un simulatore”.

Merlani ha raccontato la sua storia di imprenditore e dato consigli ai ragazzi, a partire dalla necessità di apprendere al meglio le nozioni fornite dalla scuola, che serviranno per avere maggiori competenze da spendere nel momento in cui si entrerà nel mondo del lavoro.

Cutigni e Ronca hanno fornito elementi tecnici e di base sul loro lavoro, raccontando inoltre le rispettive storie imprenditoriali. Sono emersi quindi i dati Aci sull’analisi delle auto circolanti nella Tuscia: 236.758, ovvero 767 ogni mille residenti, numero decisamente superiore tanto a quello del Lazio (668) che a livello nazionale (672).

Il confronto si è rivelato costruttivo, con i ragazzi che si sono mostrati interessati intervenendo con diverse domande di approfondimento. Il progetto “Scuola e artigianato” prevede 15 ore in laboratorio e 15 extrascolastiche, che si svolgeranno anche al kartodromo di Viterbo.



