Imprese Extracomunitarie in Toscana: Distribuzione Provinciale e Impatto Economico

Firenze: L'imprenditoria extracomunitaria rappresenta oggi una componente strutturale dell'economia toscana, con 48.600 imprese che generano un fatturato complessivo di 6,3 miliardi di euro e impiegano oltre 49.250 lavoratori italiani. Un dato significativo che evidenzia come, mentre le imprese a conduzione italiana hanno registrato una contrazione del 6,4% dal 2013, quelle extracomunitarie sono cresciute del 27,3%, colmando vuoti produttivi e contribuendo alla vitalità economica regionale.

La distribuzione territoriale riflette le dinamiche demografiche ed economiche della Toscana. Firenze si conferma il polo principale con 13.122 imprese (27% del totale regionale), beneficiando dell'attrattività del capoluogo e del settore turistico. Segue Prato con 7.044 imprese (14%), dove la comunità cinese ha costruito un distretto tessile di rilevanza nazionale.

Le province di Pisa (5.540 imprese, 11,4%) e Lucca (5.054 imprese, 10,4%) completano il quadrante nord-occidentale, caratterizzato da commercio, turismo e costruzioni. Arezzo (4.423 imprese, 9,1%) si distingue per la presenza nel settore orafo, mentre Livorno (3.888 imprese, 8%) beneficia della vocazione portuale e logistica.

Le province minori – Siena (3.150 imprese), Pistoia (3.900 imprese), Grosseto (1.701 imprese) e Massa-Carrara (778 imprese) – mostrano concentrazioni inferiori ma comunque significative rispetto al tessuto economico locale.

Il commercio assorbe il 37,2% delle imprese extracomunitarie (circa 18.000 unità), seguito dalle costruzioni (24,6%, circa 12.000 imprese) e dalla ristorazione (10-11%, circa 5.000 imprese). Tra le nazionalità più rappresentate spiccano cinesi (concentrati nel tessile pratese), albanesi (prevalentemente in edilizia) e marocchini (commercio e ristorazione).

Le imprese extracomunitarie sono soggette agli stessi obblighi delle imprese italiane: versamenti mensili a INPS per contributi previdenziali e assistenziali, e copertura INAIL per gli infortuni. Il contributo fiscale complessivo è stimato tra 720 e 900 milioni di euro annui, con ulteriori 350-400 milioni di contributi previdenziali. La massa salariale regionale ammonta a 1.377 milioni di euro, con retribuzioni medie tra 23.000 e 30.000 euro lordi annui.

Circa 8.700-9.700 società miste italo-extracomunitarie (18-20% del totale) testimoniano processi di integrazione economica avanzata. Queste imprese contribuiscono al 3,5-4% del PIL toscano, confermando un ruolo ormai strutturale nel sistema produttivo regionale, con prospettive di ulteriore consolidamento nei prossimi anni.

TABELLA RIEPILOGATIVA: STIMA IMPRESE EXTRACOMUNITARIE PER PROVINCIA TOSCANA

Provincia Imprese Extracom. Dip. Italiani Massa Salariale (mln €) Fatturato (mld €) % sul totale regionale

Firenze 13.122 13.298 371,8 1,7 27,00%

Prato 7.044 7.888 220,5 1,01 14,00%

Pisa 5.540 5.615 156,9 0,72 11,40%

Lucca 5.054 5.122 143,2 0,66 10,40%

Arezzo 4.423 4.482 125,3 0,57 9,10%

Livorno 3.888 3.940 110,2 0,5 8,00%

Siena 3.150 3.448 96,4 0,44 7,00%

Pistoia 3.900 2.955 82,6 0,38 8,00%

Grosseto 1.701 1.725 48,2 0,22 3,50%

Massa-Carrara 778 777 22 0,1 1,60%

TOTALE TOSCANA 48.600 49.250 1.377 6,3 100%

(a cura di Susini Group StP)



