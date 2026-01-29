Eventi: a Foiano della Chiana al via il carnevale più antico d’Italia

Il borgo in provincia di Arezzo torna ad essere capitale del carnevale celebrando le 487 edizioni con tante iniziative collaterali, ma soprattutto con la sfilata dei quattro carri allegorici.

Arezzo: Si scaldano i motori per il Carnevale più antico d’Italia, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana (Ar), dove dal 1° febbraio al 1° marzo, per cinque domeniche, si svolgerà la 487ª edizione dell’evento che nel suo genere che vanta più storia. Le strette vie del piccolo paese saranno animate da quattro giganteschi e colorati carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Inoltre, musica e colori con street art, street band, sfilate di gruppi in maschera provenienti da tutta Italia, musica, Dj Set d’autore e naturalmente il cibo. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

Alla conferenza stampa sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi, l’assessore regionale Filippo Boni, la consigliera regionale Roberta Casini, il sindaco di Foiano Jacopo Franci, il presidente dell’associazione Carnevale Andrea Capannelli. Erano presenti il vicesindaco Gabriele Corei e l’assessore alla cultura del comune di Foiano Riccardo Reali.

«Il Carnevale di Foiano della Chiana - ha detto la presidente Stefania Saccardi - è un patrimonio culturale vivo che da quasi cinque secoli racconta l’identità e la creatività di una comunità straordinaria. La 487ª edizione del Carnevale più antico d’Italia dimostra come tradizione e innovazione possano convivere grazie al lavoro dei Cantieri e di veri maestri della cartapesta. Un evento che è motore culturale, sociale ed economico per Foiano e per tutta la Toscana, capace di coinvolgere grandi e piccoli in una festa di bellezza, partecipazione e futuro».

«C’è grande soddisfazione e orgoglio nel vedere Foiano pronta ad accogliere la 487ª edizione del Carnevale più antico d’Italia - dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci - un evento che è ormai un motore sociale, economico e culturale per la nostra comunità, con un respiro che va ben oltre i confini locali, fino al livello regionale e nazionale. Dietro a questa festa c’è un lavoro corale straordinario: Cantieri, associazioni, volontari e istituzioni. Foiano dimostra ancora una volta la sua forza, la sua identità e la capacità di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia».

“Dopo un anno intero di lavoro siamo arrivati all’inaugurazione con tanta voglia di svelare i progetti realizzati e siamo prontissimi a tornare al Carnevale – spiega il presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano Andrea Capannelli – arriviamo con tante novità, grazie alla sempre più grande sinergia con i Cantieri e con l'Amministrazione comunale a cui va un grande ringraziamento per tutto il supporto grazie al quale abbiamo ampliato l'offerta per i visitatori che partirà dal venerdì con eventi culturali e di divertimento, poi il sabato ci saranno dei talk dedicati alla cultura e alla storia per arrivare alla domenica dove finalmente vedremo i nostri giganti di cartapesta riprendere vita nel nostro bellissimo borgo medievale”.

Tra le grandi novità di questa edizione inoltre la Street Art, uno spazio aperto alla creatività dove artisti si cimenteranno dal vivo davanti al pubblico nella realizzazione di graffiti. Altre mostre imperdibili, la prima sarà quella di Riccardo Guasco, l’illustratore di fama internazionale che nella Sala della Carbonaia esporrà alcune opere, sarà lui inoltre l’autore del manifesto del Carnevale per l’edizione 2027. Inoltre, in Piazza Mazzini, andrà in scena la Piazza dei Passi Giocosi, una sorta di Gioco dell’Oca a grandezza naturale partecipato dal pubblico: due presentatori stimoleranno i partecipanti con domande sulla storia del Carnevale di Foiano. Nella Sala Gervasi invece sarà posizionata una mostra fotografica dedicata alla storia del Carnevale di Foiano. Nel corso delle domeniche si svolgerà inoltre la Tredicesima edizione del Premio Biennale d’Arte con la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia.

Non mancheranno inoltre attività legate alla beneficenza grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e ad alcune attività legate al progetto Run for Franci: in particolare saranno messi in vendita bracciali colorati e l’intero ricavato andrà alla Fondazione. Musica e attività di promozione per il Carnevale 2026. Non mancheranno i DJ Internazionali, ormai un elemento distintivo del Carnevale di Foiano degli ultimi anni. Tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate a partire dalla seconda alla quarta domenica: Molella, Prezioso e i DJ From Mars, il duo specializzato in mush-up. In studio ogni domenica ospiti speciali tra cui l’attore comico toscano Paolo Hendel.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica. Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito www.carnevaledifoiano.it

foto di repertorio