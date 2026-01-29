Cri Costa Argento: Donazione di sangue e plasma al Centro Trasfusionale di Orbetello: un gesto di solidarietà

Argentario: Il Centro Trasfusionale di Orbetello invita tutti – adulti, giovani e forze dell’ordine – a partecipare alla campagna di donazione di sangue e plasma. Un atto semplice che può salvare vite, garantendo cure urgenti a chi ne ha bisogno. Un appello va agli adulti il cui contributo è fondamentale per mantenere costante la disponibilità di sangue e plasma; ai giovani perché donare è un gesto di solidarietà che li accompagnerà per tutta la vita e infine alle forze dell’ordine perchè anche il loro impegno quotidiano si arricchisce di un gesto che tutela la salute della comunità.

Le donazioni possono essere fatte presso il Centro Trasfusionale di Orbetello (Ospedale San Giovanni di Dio, Orbetello Scalo - loc. Fontanella) dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00. Per le donazioni straordinarie, come quelle nel pomeriggio o la domenica, verrà dato preavviso in relazione al Progetto Regionale "Plasma". I vantaggi per chi dona vanno in base alle categorie: i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo retribuito; gli studenti hanno assenze giustificate, inoltre il controllo sanitario è gratuito con un check-up periodico e monitoraggio della salute. E' importante donare perché ogni donazione può salvare fino a tre persone: il plasma è essenziale per produrre farmaci salvavita, il sangue è vitale in situazioni di emergenza, interventi chirurgici, oncologia, malattie rare e per la produzione di farmaci. Il Presidente Michele Casalini e il Delegato tecnico Giuseppe Ranieri ringraziano tutti coloro che parteciperanno. Per chi risiede al Giglio o a Monte Argentario, sono disponibili i referenti locali per assistenza. Per maggiori informazioni e per aderire, visitare il Google Form di Assistenza.



