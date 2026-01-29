Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, pubblicato l’avviso per l’anno 2025

Tarquinia (VT): Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2025. L’iniziativa è rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui un valore ISEE non superiore a 14mila euro e la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato.

Il contributo economico potrà coprire fino al 40% del canone annuo effettivamente pagato, per un importo massimo di 2mila euro, nei limiti delle risorse disponibili. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 6 marzo 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it, complete di tutti gli allegati richiesti in formato PDF, oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.

“Si tratta di un sostegno concreto pensato per aiutare le famiglie e i cittadini che incontrano difficoltà nel far fronte al pagamento dell’affitto – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Enrico Leoni –. Invito tutte le persone che sono in possesso dei requisiti a presentare domanda entro i termini stabiliti”. Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dettagliata dei requisiti, delle modalità di presentazione della domanda e della documentazione necessaria, è consultabile sull’home page del sito istituzionale del Comune di Tarquinia, alla voce “avvisi, notizie, comunicati”.



