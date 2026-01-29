Consiglio comunale per domani venerdì 30 gennaio

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 30 gennaio alle ore 9.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali

Comunicazione verbale seduta del 23 dicembre 2025 - presa d'atto.

Conferimento cittadinanza onoraria al professor Vincenzo Sarnicola (Agresti Luca)

Conferimento civica benemerenza ad Alessandro Scapecchi (Agresti Luca)

Proposta di modifica del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con d.c.c. N. 59 del 7.05.2010 e modificato con d.c.c. N. 85 del 13.09.2019, d.c.c. N. 52 Del 31.05.2021, d.c.c. N. 83 del 08.09.2022 e d.c.c. N. 6 del 27.02.2024 (Rossi Fabrizio)

Piano comunale di protezione civile – adozione “allegato c, “modello d’intervento” nella sua prima parte redatta relativa all’ “elaborato c.2 – elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile” e contestuale aggiornamento dell’ “allegato 7 – popolazione” (Megale Riccardo)

Affidamento in house alla Sistema srl dei servizi di ispezione ambientale relativi alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti e sul decoro urbano E supporto operativo - approvazione disciplinare (Vanelli Erika)

Accettazione proposta di conciliazione nell’ambito della procedura di mediazione n. 478/2023 tra “c.c. Infissi Cavini Umberto di Fabrizio Corsini” e comune di Grosseto (terreno fg. 69, p.lla 473 – Usucapione) - (sindaco)

Mozione "sicurezza dei locali pubblici e prevenzione incendi", presentata dal gruppo consiliare Grosseto Citta' Aperta. (Megale Riccardo)

Interrogazione in merito "abbattimento 215 alberature - delibera di giunta n. 343 del 09.09.2025 e atti successivi e presupposti", presentata dal gruppo consiliare Grosseto Citta' Aperta (Ginanneschi Riccardo)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw



