Milano: AssoBirra, l’Associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, rinnova la propria presenza e patrocinio al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home, giunto all’undicesima edizione.

Durante la manifestazione, che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio, l’Associazione sarà protagonista di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce del comparto brassicolo, che direttamente e con l’indotto occupa circa 112.000 lavoratori e genera oltre 10 miliardi di euro di valore condiviso, ricoprendo così un ruolo strategico per l’economia italiana.

Di seguito gli appuntamenti a cui AssoBirra prenderà parte attraverso la partecipazione della squadra di Presidenza, nelle figure del Presidente Federico Sannella e dei Vice Presidenti Paolo Merlin e Serena Savoca:

• Domenica 15 febbraio, ore 11.00-11.30, Horeca Arena - Pad. B5: Cerimonia Inaugurale Beer&Food Attraction 2026, con la partecipazione di Federico Sannella

• Domenica 15 febbraio, ore 14.00-14.30, Beer&Tech Arena - Pad.D3: Talk filiera birra 2026 a cura di Imbottigliamento, con la partecipazione di:

– Serena Savoca, Vice Presidente di AssoBirra

– Vittorio Ferraris, Presidente Unionbirrai

– Teo Musso, Presidente Consorzio Birra Italiana

• Domenica 15 febbraio ore 16.30-16.45, FIC Arena - Pad B3: Show cooking di AssoBirra in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, con la partecipazione di:

– Paolo Merlin, Vice Presidente di AssoBirra

– Antonio Danise, Chef della FIC

– Fabio Mondini, beer sommelier

La birra, con la sua straordinaria varietà di gusti e sfumature, può diventare l'abbinamento perfetto per esaltare ogni piatto, aprendo nuove prospettive sul food pairing. In un evento organizzato da AssoBirra in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, il beer sommelier Fabio Mondini presenterà diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.

• Lunedì 16 febbraio ore 10.30-13.00, Sala Neri, Hall Sud: Congresso dell’Horeca - International Horeca Meeting 2026 a cura di Italgrob.

Il Congresso si propone di offrire un momento di riflessione sulle sfide attuali e future del settore, in un contesto in cui la filiera della birra si conferma un motore di valore per il Paese. Negli ultimi dieci anni, il comparto ha generato 92 miliardi di euro di ricchezza, con una crescita del valore economico del +33% e un impatto positivo sull’occupazione lungo tutta la catena produttiva. Un contributo che si riflette anche sul mercato dei consumi fuoricasa, canale chiave per le produzioni agroalimentari italiane, birra inclusa.

• Lunedì 16 febbraio ore 15.30-16.15, Beer&Tech Arena, Pad D3: talk di AssoBirra “Il valore della birra nel fuori casa italiano: trend, consumi e il ruolo della spina”, con la partecipazione di:

– Federico Sannella, Presidente di Assobirra

– Vittorio Ferraris, Presidente Unionbirrai

– Teo Musso, presidente Consorzio Birra Italia

– Daniela Conti, Senior Director Ipsos Doxa

Durante il talk sarà presentata la prima edizione 2026 del Centro Informazione Birra (CIB), l’osservatorio periodico di AssoBirra che tramite ricerche in partnership con BVA Doxa fotografa l'evoluzione del mondo birrario italiano e racconta l’evoluzione del settore, attraverso dati, insight e contributi autorevoli. Con cadenza trimestrale, il CIB offre una fotografia costantemente aggiornata dei cambiamenti in atto nel mondo birrario, analizzando dinamiche di mercato, filiera e consumi.

Urbanistica, 41 opere PNRR e PNC si realizzeranno grazie alla lr 12/22

Scritto da Pamela Pucci, mercoledì 28 gennaio 2026

Firenze: Sono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 12/2022, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari. “Questi investimenti – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale all’urbanistica Filippo Boni - sono molto attesi dai territori ed hanno un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro, ma con procedure ordinarie avrebbero potuto superare i termini stringenti per la realizzazione delle opere, fissati dai Piani al 2026. La Regione Toscana ha mostrato lungimiranza e nella precedente legislatura, con una legge di iniziativa consiliare, ha semplificato i procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, creando le condizioni per abbattere le tempistiche burocratiche senza diminuire il controllo su aspetti fondamentali come la sostenibilità o la sicurezza”.

Il monitoraggio al secondo semestre del 2025 della Conferenza dei servizi relativa alle opere PNRR e PNC elenca 41 opere che hanno beneficiato di questo percorso ‘facilitato’: sono impianti sportivi, interventi di riqualificazione urbana, ampliamenti o progetti di messa in sicurezza di edifici scolastici, recupero di immobili destinati ad ospedali o case della comunità, piste ciclabili, edilizia sociale, ma anche progetti per la rivitalizzazione di borghi storici o per la realizzazione di opere per la mobilità di massa, come la tratta Le Piagge-Campi Bisenzio della tranvia fiorentina.

Nel dettaglio sono state approvate le varianti per:

AR

- Arezzo – Centrale operativa territoriale, ristrutturazione dell’edificio di via dei Cittadini 33;

- Arezzo Baldaccio – realizzazione della Casa della Comunità in via Laschi;

- Arezzo – ciclabile Obi;

- Arezzo – ciclabile Ceciliano;

- Cavriglia – campo da golf in località Valle al Pero;

- Cavriglia – ristrutturazione immobile per realizzazione dell’Ospedale di comunità Valdarno in via Strasburgo;

- Cavriglia – progetto di rigenerazione socio culturale del borgo di Castelnuovo in Avane;

- Monte San Savino – nuovo asilo nido comunale in località Fornaci;

- Ortigiano Raggiolo – demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Il magico boschetto’ a San Piero in Frassino, via Provinciale 1;

FI

- Vinci – riqualificazione dell’area Tamburini con realizzazione di alloggi sociali;

- Empoli – rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale;

- San Casciano Val di Pesa – realizzazione asilo nido in località Mercatale;

- San Casciano Val di Pesa – riqualificazione area ex officine grafiche Stianti in viale Corsini;

- Signa - realizzazione di un ospedale di Comunità nel palazzo Ferroni di via Ferroni 6;

- Firenze – Tronco 2 lotto 4 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’;

- Reggello – demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di via Latini 56;

- Borgo San Lorenzo – realizzazione di 8 alloggi di edilizia popolare negli ex Macelli di via Niccolai;

- Campi Bisenzio – linea 4, secondo lotto del sistema tranviario fiorentino, tratta Le Piagge-Campi Bisenzio;

GR

- Provincia di Grosseto – Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratti di completamento;

- Provincia di Grosseto – stralci 1 del lotteo 2B della Ciclovia Tirrenica, da Follonica (confine con Piombino) a Scarlino (Canale Allacciante), compresa la passerella sul Canale;

- Provincia di Grosseto- stralcio 2 del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, da Grosseto (ponte sull’Ombrone) a Capalbio;

- Orbetello – nuovo impianto di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti già esistenti in località Le Topaie;

LU

- Lucca – riqualificazione impianto sportivo in via della Macchia, località Acquedotto;

- Lucca – impianto sportivo di via delle Tagliate, costruzione palestra pugilistica e piscina ludico-motoria;

- Lucca – costruzione spogliatoi nell’impianto polivalente di Santa Maria del Giudice, via Nuova per Pisa;

- Provincia di Lucca – adeguamento e messa in sicurezza di locali dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano;

- Provincia di Lucca – demolizione del magazzino e ricostruzione dei nuovi laboratori didattici dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano;

- Altopascio – realizzazione del nuovo edificio della scuola primaria di Marginone, via Lamarmora;

- Altopascio – realizzazione nuovo asilo nido in via Francesco d’Assisi;

- Camporgiano – insediamento di strutture turistico ricettive per la rigenerazione dell'abitato di Filicaia;

MS

- Massa – costruzione di un ospedale e di una casa di comunità nell’ex scalo merci ferroviario di Massa in piazza 4 novembre;

- Massa – rigenerazione urbana ex Mercato ortofrutticolo di via Bastione;

- Massa – riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale con il progetto colonia A.M.I.C.A;

- Massa – riqualificazione edilizia area ex CAT e zone limitrofe;

PI

- Cascina – realizzazione di nuovo asilo in località Sant’Anna, via Amendola;

- Cascina – riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale in via Tosco Romagnola;

- Crespina Lorenzana – realizzazione della Casa della Comunità in località Pian di Laura;

- Carmignano – nuovo laboratorio di robotica presso la scuola Martini dell’Istituto comprensivo Pontormo;

PO

- Prato – Tronco 2 lotto 3 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’;

- Montemurlo – Tronco 2 lotto 2 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’ tra Montemurlo e Montale;

PT

- Pistoia – Tronco 2 lotto 1 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’.



