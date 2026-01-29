Alla Sala Sacchetti Paolo Carlucci presenta “Favole d’Etruria”

Sabato 31 gennaio, alle 17,30, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia il nuovo incontro letterario promosso dalla Stas

Tarquinia (VT): Proseguono alla Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia gli appuntamenti letterari dedicati alla civiltà etrusca con la presentazione del libro “Favole d’Etruria” di Paolo Carlucci (Edilazio, 2024), in programma sabato 31 gennaio 2026, alle 17.30.

L’incontro è organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), con il patrocinio del Ministero della Cultura. Interverrà Plinio Perilli, poeta e critico letterario, che dialogherà con l’autore. “Favole d’Etruria” è una raccolta poetica che invita il lettore a immergersi nel paesaggio e nel mito dell’antica Etruria: dalle rupi silenziose delle necropoli rupestri di Tuscania e San Giuliano, alle distese verdeggianti accarezzate dalla brezza del Mar Tirreno, da Populonia a Pyrgi, dalle tombe dipinte di Tarquinia ai possenti resti archeologici di Roselle.

Un viaggio lirico che intreccia memoria, natura e suggestioni arcaiche, restituendo voce e immaginario a una delle civiltà fondative del Mediterraneo. Paolo Carlucci, nato a Roma nel 1966, insegna nei licei. Sue poesie e contributi critici sono apparsi in numerose antologie e riviste cartacee e online, tra cui “Poetarum Silva”, “La Recherche”, “Neobar”, “Noi Donne”. Ha collaborato per diversi anni con la rivista “I fiori del male” e attualmente scrive per “Kenavò”. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano “Google God” (Ensemble, 2022) e il trittico dedicato alla Tuscia composto dalla silloge “L’ora felice” e dalle plaquette “Viterbo sacra e profana” e “Pellegrino a Civita” (GBE, 2023). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



