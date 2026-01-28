PRIME PAGINEaCOLORI, laboratorio “Slurp” per bambini dai 3 ai 6 anni alla biblioteca “Vincenzo Cardarelli”

Sabato 31 gennaio 2026, alle 10,30, a Tarquinia, un’attività ispirata all’albo dell’illustratrice Gaia Stella, tra gioco e narrazione

Tarquinia (VT): Sabato 31 gennaio 2026, alle 10.30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia (via Umberto I, 34), prosegue il calendario di PRIME PAGINEaCOLORI con un nuovo laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, dal titolo “Slurp”.

L’attività, condotta dalle operatrici-educatrici del festival, è ispirata all’omonimo albo illustrato di Gaia Stella, edito da Fatatrac, e propone un percorso ludico e narrativo che stimola immaginazione, partecipazione e creatività. Una folata di vento ha scombinato le pagine del menu dei ghiaccioli: partendo da questo spunto narrativo, i piccoli saranno coinvolti in un gioco di osservazione, associazione e ricomposizione, chiamati a ricostruire ogni stecco e a dare nuovo ordine alle storie, attraverso il linguaggio dell’albo illustrato e l’esperienza condivisa. Per partecipare è indispensabile la prenotazione gratuita scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com. PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per la prima infanzia. Il progetto è promosso dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.



