Le imprenditrici si raccontano alle giovani generazioni

Nuovo appuntamento con ‘Storie di vita’, l’iniziativa della Camera di Commercio con gli istituti scolastici superiori per promuovere la parità di genere

Grosseto: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato il 27 gennaio, la quarta edizione dell’evento “Storie di vita - Donne imprenditrici si raccontano”, pensato dal 2023 nei territori di Grosseto e Livorno per sensibilizzare le giovani generazioni sulla parità di genere, attraverso la testimonianza diretta delle imprenditrici.

Questa mattina nella sede di Grosseto della CCIAA sessanta studentesse e studenti di due classi quarte dell’indirizzo Scienze Umane e di una classe quinta dell’indirizzo Linguistico del Liceo Rosmini di Grosseto hanno ascoltato la voce di quattro donne, che si sono messe in gioco per raccontare i loro percorsi di vita professionale e anche personale.

Ad aprire la mattinata i saluti di Francesca Marcucci, componente della giunta camerale e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile della CCIAA e di Michele Lombardi, Dirigente Servizi per la promozione e la regolazione dell’economia e del mercato della Camera Maremma e Tirreno.

“Ringrazio le imprenditrici che mettono il proprio vissuto a disposizione delle giovani generazioni: iniziative come questa sono fondamentali perché permettono di accorciare le distanze tra scuola e mondo del lavoro; mostrare alle ragazze e ai ragazzi esempi concreti di talento e capacità imprenditoriale, contribuisce ad abbattere gli stereotipi – ha detto Francesca Marcucci – C’è ancora molto da fare su questi temi e per questo la Camera di Commercio prosegue con determinazione il percorso per la promozione delle pari opportunità, un impegno che si è rafforzato dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione della parità di genere: un riconoscimento che non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare sempre di più.”

Queste le imprenditrici che hanno partecipato all’evento:

Paola Checcacci - F.A.M. di Checcacci srl di Grosseto – settore meccanico

Beatrice Mancini - Innesto Lab di Castel del Piano – settore comunicazione

Sara Scarpelli – Bigmat Edilizia Commerciale srl di Grosseto – settore edilizia

Serena Stefanelli - Azienda Agricola Nibema di Scarlino – settore agricoltura.