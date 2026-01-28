Gavorrano: Si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un ponte tra istituzioni e futuro nel segno della Memoria.

Gavorrano: In una data dal profondo valore civile e simbolico, il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione Comunale di Gavorrano ha ufficialmente salutato l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Bandi".

L’iniziativa, sostenuta con convinzione dal Sindaco e dall’intero Consiglio Comunale – sia dai banchi della maggioranza che dell’opposizione – sottolinea l’importanza di questo organo come strumento imprescindibile di partecipazione democratica.

<Per l’Amministrazione – sottolinea la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri - il CCRR non è solo una rappresentanza formale, ma un investimento concreto sulla crescita dei giovani cittadini che offre loro l'opportunità di confrontarsi con la gestione della "cosa pubblica" e di maturare una consapevolezza civile che li accompagnerà nell'età adulta.>

L'Amministrazione ha tenuto a rivolgere un ringraziamento speciale alla Dirigenza Scolastica e a tutti i docenti della scuola "G. Bandi". <È grazie al loro quotidiano e prezioso lavoro educativo – continua la sindaca - se oggi questi ragazzi hanno l’opportunità di affrontare l'esperienza amministrativa con preparazione, spirito critico e passione civile.>

La nuova Sindaca dei Ragazzi, Serena Penes, ha espresso l’emozione dell'intero gruppo nel vedere le loro idee accolte con dignità nei luoghi dove si decide ed ha delineato una visione chiara e appassionata del mandato del nuovo Consiglio che starà in carica per due anni.

La scelta del 27 gennaio per l'insediamento ha rappresentato un monito potente. I ragazzi hanno ribadito che la democrazia è lo "scudo" che protegge la libertà, un dono che va curato ogni giorno.

"La discriminazione non inizia nei campi di concentramento, inizia tra i banchi con il bullismo e l’esclusione" , è stato ricordato durante la seduta, sottolineando come il CCRR si impegnerà a essere una "sentinella" contro ogni forma di odio e indifferenza, onorando la memoria dei milioni di bambini vittime dell'Olocausto attraverso l'impegno civile presente.

L'insediamento si è concluso con una promessa solenne da parte dei giovani consiglieri: fare di Gavorrano un luogo dove la diversi



