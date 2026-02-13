Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo sabato 14 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto 13 febbraio 2026

Grosseto: Per la giornata sabato 14 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi. Dalla sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 2-5°, massime con valori fino a 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale moto nuvoloso o coperto. Dalla sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-5°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

