Meteo come sarà il tempo lunedì 10 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di lunedì 10 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 3-6°, massime con valori fino a 10-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o quasi sereno. Temperature minime con valori attorno ai 3-6°, massime con valori fino ai 7-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da mosso a poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)