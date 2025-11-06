Meteo come sarà il tempo venerdì 7 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di venerdì 7 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Aumento della nuvolosità durante la giornata. Temperature minime con valori attorno ai 5-8°, massime con valori fino a 12-20°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Aumento dalle nuvolosità dal pomeriggio. Temperature minime con valori attorno ai 3-9°, massime con valori fino ai 7-19°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)